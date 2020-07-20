На трассе Киев – Чоп возле села Ивановцы 19 июля произошла жуткая авария. В ДТП столкнулись легковушка Mazda и грузовик, в результате чего погибли три человека. Среди погибших – 56-летний футбольный тренер Виктор Ряшко, 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек.

Детали ДТП

Об аварии в своем Telegram-канале сообщил местный журналист Виталий Глагола. По его информации, авария произошла в 16:30. Местный ресурс Mukachevo.net информирует, что грузовик "разгромила" легковушка. От столкновения грузовик с песком вспыхнул.

Еще один громкий инцидент Масштабное ДТП в Харькове: среди пострадавших – дети фото

Сообщается, что в ДТП погиб главный тренер ФК "Мункач" Виктор Ряшко. Единственный человек, который выжил, – 46-летняя жена тренера. Она сейчас находится в больнице святого Мартина. Женщину доставили в сознании. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Известно, что в легковушке погибли три человека. Среди них – несовершеннолетняя девочка.

Состояние жены: новые подробности

По словам первого заместителя главного врача медучреждения Мирослава Гавришко, у жены и матери погибших детей – психоэмоциональное шок.

Врачи делают все возможное, чтобы предоставить необходимую помощь в ее состоянии. Были привлечены психолог, психиатр, реаниматологи, травматологи.

Татьяна пробыла в больнице более одной часа, после чего в сопровождении медиков и родственников пошла домой. Женщина категорически отказалась от дальнейшей госпитализации.

Из физических травм у нее ушиб сустава, царапины, жизни и здоровью ничего не угрожает,

– рассказал Гавришко для TCН.

Место смертельного ДТП возле Мукачева (Фото: пресс служба Нацполции, Mukachevo.net)

Комментарий полиции и ГСЧС

Правоохранители уточнили, что после столкновения грузовик сначала перевернулся в кювет, а потом вспыхнул. Участие в ликвидации пожара принимали 4 огнеборца и одна пожарная машина, передает пресс-центр ГСЧС.

Предыдущие обстоятельства столкновения: что выяснили следователи

Автомобиль Mazda, за рулем которого находился 56-летний житель Мукачево, столкнулся с грузовиком Man.

Последний двигался легковушке навстречу в направлении Ужгорода.

В результате удара крупногабаритную машину выбросило с дороги.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство – статья Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек.

Виновнику ДТП грозит:

лишение свободы на срок от пяти до десяти лет

лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Обратите внимание Неожиданно умер экс-баскетболист сборной Украины Андрей Ботичев

Видео с места ДТП возле Мукачева (18+)

Футбольная биография Ряшко

Ряшко – советский и украинский футболист и тренер. Выступал на позиции полузащитника. С января 2012 года был спортивным директором ужгородской "Говерлы".

Как футболист играл за команды: "Трудовые резервы" (Львов), "Буковина" (Черновцы), "Нива" (Подгайцы/Бережаны/Тернополь), "Кремень" (Кременчуг), "Приладист" (Мукачево), "Лыжник" ( Мукачево), "Карпаты" (Мукачево).

После завершения спортивной карьеры находится на тренерской работе.

Тренировал команды: "Приладист" (Мукачево), "Лыжник" (Мукачево), "Карпаты" (Мукачево), "Линет" (Береговое), "Закарпатье" (Ужгород), ФК "Мукачево", "Нива" (Тернополь), "Львов".