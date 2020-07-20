Футбольный тренер Ряшко и два человека погибли в страшном ДТП возле Мукачево: состояние жены
На трассе Киев – Чоп возле села Ивановцы 19 июля произошла жуткая авария. В ДТП столкнулись легковушка Mazda и грузовик, в результате чего погибли три человека. Среди погибших – 56-летний футбольный тренер Виктор Ряшко, 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек.
Детали ДТП
Об аварии в своем Telegram-канале сообщил местный журналист Виталий Глагола. По его информации, авария произошла в 16:30. Местный ресурс Mukachevo.net информирует, что грузовик "разгромила" легковушка. От столкновения грузовик с песком вспыхнул.
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Сообщается, что в ДТП погиб главный тренер ФК "Мункач" Виктор Ряшко. Единственный человек, который выжил, – 46-летняя жена тренера. Она сейчас находится в больнице святого Мартина. Женщину доставили в сознании. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
Известно, что в легковушке погибли три человека. Среди них – несовершеннолетняя девочка.
Состояние жены: новые подробности
По словам первого заместителя главного врача медучреждения Мирослава Гавришко, у жены и матери погибших детей – психоэмоциональное шок.
Врачи делают все возможное, чтобы предоставить необходимую помощь в ее состоянии. Были привлечены психолог, психиатр, реаниматологи, травматологи.
Татьяна пробыла в больнице более одной часа, после чего в сопровождении медиков и родственников пошла домой. Женщина категорически отказалась от дальнейшей госпитализации.
Из физических травм у нее ушиб сустава, царапины, жизни и здоровью ничего не угрожает,
– рассказал Гавришко для TCН.
Место смертельного ДТП возле Мукачева (Фото: пресс служба Нацполции, Mukachevo.net)
Комментарий полиции и ГСЧС
Правоохранители уточнили, что после столкновения грузовик сначала перевернулся в кювет, а потом вспыхнул. Участие в ликвидации пожара принимали 4 огнеборца и одна пожарная машина, передает пресс-центр ГСЧС.
Предыдущие обстоятельства столкновения: что выяснили следователи
- Автомобиль Mazda, за рулем которого находился 56-летний житель Мукачево, столкнулся с грузовиком Man.
- Последний двигался легковушке навстречу в направлении Ужгорода.
- В результате удара крупногабаритную машину выбросило с дороги.
По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство – статья Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек.
Виновнику ДТП грозит:
- лишение свободы на срок от пяти до десяти лет
- лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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Видео с места ДТП возле Мукачева (18+)
Футбольная биография Ряшко
Ряшко – советский и украинский футболист и тренер. Выступал на позиции полузащитника. С января 2012 года был спортивным директором ужгородской "Говерлы".
Как футболист играл за команды: "Трудовые резервы" (Львов), "Буковина" (Черновцы), "Нива" (Подгайцы/Бережаны/Тернополь), "Кремень" (Кременчуг), "Приладист" (Мукачево), "Лыжник" ( Мукачево), "Карпаты" (Мукачево).
После завершения спортивной карьеры находится на тренерской работе.
Тренировал команды: "Приладист" (Мукачево), "Лыжник" (Мукачево), "Карпаты" (Мукачево), "Линет" (Береговое), "Закарпатье" (Ужгород), ФК "Мукачево", "Нива" (Тернополь), "Львов".