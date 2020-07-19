В Венгрии 19 июля состоялся третий этап Формулы-1 сезона 2020. На трассе "Хунгароринг" в Будапеште довольно прогнозируемую победу одержал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Хэмилтон, который накануне выиграл квалификацию, от старта не имел никаких проблем и пересек финишную линию первым, сообщает 24 канал. Вторым на подиуме оказался пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Гонщик Mercedes Валттери Боттас завершил гонку третьим.

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Ход гонки

Еще до старта гран-при стало понятно, что болельщиков ждет незабываемая гонка. Перед началом гонки пилот Red Bull Макс Ферстаппен повредил болид, не справившись с управлением. Но механики успели починить болид и голландец стартовал.

Drama BEFORE the start!



Watch @Max33Verstappen hit the barriers on his way to the grid#HungarianGP #F1 https://t.co/foO3EsXyBs — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

Из-за того, что в Будапеште шел дождь, гонщики решили стартовать на intermediate – промежуточная резина для мокрой трассы. Во время прогревочного круга гонщики Haas заехали в боксы, чтобы "переобуться". Как показал старт гонки, это было правильное решение.

На старте сразу несколько позиций потерял пилот Mercedes Валттери Боттас и гонщик Racing Point Серхио Перес. Зато удачно стартовал Ферстаппен поднявшись на третье место.

LAP 1/70



Bottas fluffs his lines at the start and drops down to P6



Stroll up to P2 and Verstappen up to P3 #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/1Tr9HGSU8s — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

От второго круга пилоты начали менять резину на более мягкую, поэтому гонщики Haas на некоторое время оказались в топ-5. Больше всего проиграли McLaren, которые вылетели из топ-5.

Льюис Хэмилтон уверенно удерживал первое место. Гонщик Red Bull Алекс Албон, проваливший квалификацию, начал быстро отыгрывать позиции и уже к 15 кругу был 8-м.

Первый сход состоялся на 18 круге. Задымился Alpha Tauri Пьера Лозунге.

LAP 18/70



Smoke coming from Pierre Gasly's AlphaTauri - and he becomes the first driver to retire from the race #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/VA9rPihsVd — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

Едва ли не самым медленным на трассе был пилот Ferrari Шарль Леклер, которому во время пит-стопа поставили soft. Ошибка с резиной стоила Леклеру потери позиций, поэтому он на 21 круге пошел на второй пит-стоп и получил жесткую резину.

Вслед за Леклером жесткую резину поставили его партнеру Себастьяну Феттелю – в Ferrari откровенно не надеялись на дождь, который гонщикам обещали половину гонки.

На 34 круге Леклер благодаря свежим колесам прошел Ландо Норриса с McLaren.

LAP 34/70



Norris ️ Leclerc - you love to see it



After duelling for three laps, Charles eventually wins the battle and takes P12 from Lando#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/0YZb14iAnW — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

На том же круге Боттас "переобулся", но получил резину средней жесткости. После этого почти все гонщики заехали в боксы, чтобы сменить колеса.

Ближе к 41 кругу Боттас начал догонять Ферстаппена и разница между пилотами составляла 4 секунды. На 46 круге Валттери уже был в зоне DRS, но не начинал атаковать.

Зато на 8-е место вышел Даниэль Риккардо с Renault, обойдя Haas Магнуссена.

На 50 круге неожиданно в боксах побывал Боттас и отставание от Ферстаппена было более 20 секунд. На том же круге в борьбе за 10-е место Карлос Сайнс сел на хвост Леклеру.

Через 11 кругов атаки Сайнса на своего будущего партнера завершились успехом. Испанец прошел Леклера.

Не повезло Боттасу, который не смог обогнать Ферстаппена на последнем круге и финишировал третьим. На четвертом месте финишную линию пересек Лэнс Стролл из Racing Point.

Пятую позицию занял Албон, который в конце гонки опередил пилота Ferrari Себастьяна Феттеля. Также в очковой зоне финишировали Перес, Риккардо, Магнуссен и Сайнс.



Результаты гран-при Венгрии / Фото twitter.com/f1

Видеообзор гран-при Венгрии

После гонки пилоты Haas Кевин Магнуссен и Ромен Грожан были оштрафованы на десять секунд каждый.

Стюарды решили, что приказ команды заехать на пит-стоп во время прогревочного круга нарушал правило об отсутствии посторонней помощи во время гонки.

Таким образом, Магнуссен переместился с девятой позиции на десятую, Грожан – с 15-й на 16-ю. Больше всего пользы от этого получил Сайнс, который с 10-й строчки переместился на 9-ю.