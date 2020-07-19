Киевское "Динамо" в последнем туре чемпионата Украины неожиданно проиграло "Колоса". Из-за рекордного девятого поражения в рамках одного сезона "Динамо" едва не пролетело мимо Лиги чемпионов.

Колос – Динамо 2:0

Голы: Лисенко, 54, Вильхьяльмссон, 70 (п)

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Для киевлян задание на матч было максимально простое – не проиграть, сообщает 24 канал. В случае получения хотя бы одного очка "Динамо" гарантировало себе серебряные награды чемпионата Украины и участие в квалификации Лиги чемпионов.

Для "Колоса" матч не имел турнирного значения, ведь "колоски" закрепились на шестом месте и сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Безголевое начало

"Динамо" агрессивно начало поединок. Первый полумомент имел Русин. После паса на ход Назарий вошел в штрафную, но не смог нанести акцентированного удара.

Дважды дальних выстрелов наносил Буяльский: однажды Виталий пробил выше, а второй – попал в штангу.

Дальним ударом пытался забить Де Пена. Уругваец на 27 минуте мастерски укротил мяч, пробежал несколько метров и пробил мимо ворот.

В середине тайма "Колос" перехватил инициативу и заставил "Динамо" обороняться.

На 38 минуте "земледельцы" разогнали отличную атаку, которая завершилась опасным ударом Морозко. Игрок перед штрафной сместился в центр и нанес обводящий удар. Бущан совершил прекрасный спасение.

Через минуту Бущан во второй раз спас "Динамо". Лысенко забыли в штрафной киевлян: Владимир укротил мяч и пробил в нижний угол. Георгий снова был на высоте.

"Динамо" на смелые действия хозяев ответило ударом Цыганкова. Буяльский отдал в штрафную на ход Виктору и тот пробил в руки Волынца.

Позорное поражение

Сразу после перерыва от гола хозяев спас Волынец. Русин не встретил сопротивления защитников "Колоса" и из пределов штрафной пробил в дальний угол. Голкипер вытянулся, как стрела и парировал мяч в штангу.

На 54 минуте игры "Динамо" неожиданно пропустило. Цыганков перед штрафной потерял мяч. После этого Лысенко получил навес с фланга и пробил головой в угол – 1:0.

"Динамо" заметно занервничало и позволило "Колосу" создать еще один момент. Ореховский с чрезвычайно опасной позиции перед штрафной пробил выше ворот.

На 62 минуте Кендзера "зажег свечу" в штрафной "Колоса", после которой мяч оказался в Цыганкова. Виктор с очень близкого расстояния в ворота Волынца попал в Буяльского.

На 70 минуте "Колос" заработал пенальти: Шапаренко в штрафной сбил Вильхьяльмссона. Сам Арни уверенно реализовал одиннадцатиметровый – 2:0.

В параллельном матче "Заря" играла вничью 1: 1 с "Десной", что было на руку "Динамо". Впрочем, победила "Заря" и поражение киевлян означало, что именно луганчане выйдут в Лигу чемпионов.

Настоящий шедевр едва не удалось создать Кадири. Футболист "Динамо" нанес дальний удар, однако Волынец вытащил мяч из-под перекладины.

Главным оружием киевлян в игре были дальние удары, ведь с комбинациями было крайне трудно. На 79-й минуте дальний удар нанес Цитаишвили, однако точно в руки голкиперу.

На 88 минуте хороший шанс сыграть хотя бы один мяч имел Де Пена. Карлос ворвался в штрафную и пробил на силу точно в голкипера.

Несмотря на финальный натиск "Динамо" не удосужилось даже на гол и впервые в истории проиграло "Колосу". К счастью для киевлян, "Заря" не выиграла в параллельной игре. Таким образом, "Динамо" выиграло серебро УПЛ и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Колос – Динамо видеообзор

Турнирная таблица УПЛ