Київське "Динамо" сенсаційно програло "Колосу", але виграло срібло української Прем'єр-ліги. Льюїсу Хемілтону не було рівних на гран-прі Угорщини. Головні новини спорту – читайте у дайджесті.

"Динамо" виграло срібло УПЛ

19-го липня відбулися останні матчі УПЛ сезону 2019/2020, повідомляє 24 канал. У 32 турі визначалася доля срібних та бронзових нагород.

Як це було: "Динамо" сенсаційно програло "Колосу", але здобуло срібло УПЛ: відео

У "Динамо" завдання на матч з "Колосом" було просте – не програти. У випадку здобуття бодай одного очка "Динамо" гарантувало собі срібні нагороди чемпіонату України та участь у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Якщо ж кияни б зазнали поразки, а "Зоря" виграла – саме луганці б вийшли у кваліфікацію Ліги чемпіонів.

"Динамо" зі своїм завданням не впоралося, як і "Зоря".

Кияни сенсаційно програли "Колосу" з рахунком 2:0. Та "Зоря" у паралельній грі поділила очки з "Десною".

Таким чином, "Динамо" вийшло у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Натомість "Зоря" друге в історії виграла бронзу УПЛ та зіграє на груповому етапі Ліги Європи.

Трагічна загибель українського тренера

На трасі Київ – Чоп біля села Іванівці 19 липня сталася моторошна аварія. У ДТП зіштовхнулися легковик Mazda та вантажівка, внаслідок чого загинуло троє людей.



Віктор Ряшко / Фото ФК "Мункач"

Серед загиблих – 56-річний футбольний тренер Віктор Ряшко. Повідомляється, що вантажівка "розтрощила" легковик. Від зіткнення вантажівка з піском спалахнула.

Єдина людина, яка вижила, дружина тренера. Відомо, що у легковику загинуло троє людей. Серед них двоє дітей.

Пасажирка легковика доставлена до лікарні святого Мартина. Жінку було доставлено у свідомості.

Хемілтон знову на коні

В Угорщині 19 липня відбувся третій етап Формули-1 сезону 2020. На трасі "Хунгароринг" в Будапешті доволі прогнозовану перемогу здобув британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

Хемілтон, який 18 липня виграв кваліфікацію, від старту не мав ніяких проблем і перетнув фінішну лінію першим.

Другим на подіумі опинився пілот Red Bull Макс Ферстаппен. Гонщик Mercedes Валттері Боттас завершив гонку третім.



Результати гран-прі Угорщини / Фото twitter.com/f1

Світоліна програла у Берліні

Українська тенісистка Еліна Світоліна провела черговий виставковий поєдинок. На турнірі у Берліні у матчі за третє місце українка програла 32-й ракетці світу Андреа Петковіч з Німеччини.

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Еліна Світоліна програла Петковіч у двох сетах. Поєдинок тривав півтори години.

32-річна Петковіч агресивно розпочала матч і повела у першому сеті з рахунком 5:0.

За рахунку 5:1 українка відіграла два сет-боли і ледь не врятувала партію. Еліна скоротила відставання до 5:4 і могла зрівняти рахунок.

Проте у 10-у геймі Петковіч знову відібрала подачу Еліни та виграла сет.

На старті другого сету тенісистки обмінялися брейками, після чого досить впевнено захищали свої подачі аж до тай-брейку.

У тенісній лотереї удача була на стороні німкені, яка розгромила українку 7:1.