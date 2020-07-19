Завершит ли Роджер Федерер карьеру в 2021 году: ответ тренера
Живая легенда тенниса швейцарец Роджер Федерер пропускает сезон 2020 не только из-за карантина, но и травмы. Тренер 38-летнего теннисиста Северин Лутц рассказал, уйдет ли Федерер с тенниса в 2021 году.
По словам Лутца, Федерер вряд ли завершит карьеру в 2021 году. Но он отметил, что такой сценарий нельзя исключить на 100%, информирует Eurosport.
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Федерер любит жизнь в туре
Лутц убежден, что Роджер, который находится в профессиональном теннисе с 1998 года, по-прежнему любит жизнь в туре.
"Я никогда не слышал, чтобы он говорил, что ему следует остановиться, потому что он хочет изменить образ жизни или устал от переездов", – заявил Лутц.
Он отметил, что Федерер, в активе которого 103 титула, вряд ли рассматривает завершение карьеры в 2021 году.
Ничего нельзя исключать на 100%, но, учитывая как Роджер любит теннис и проводить время с друзьями, которые есть у него во всем мире, не думаю что он рассматривает уход из тенниса в 2021 году,
– отметил тренер.
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Травма Федерера
- У Федерера травма колена, о которой стало известно в начале сезона. Роджер травмировался после четвертьфинала Australian Open-2020.
- Швейцарец вышел в полуфинал и несмотря на боль отыграл весь поединок против Новака Джоковича. Федерер никогда не снимался с матчей.
- Впоследствии Роджер сообщил, что вернется на корт летом из-за операции.
- Однако он не смог восстановиться так быстро, как ожидалось. Кроме того, швейцарцу сделали еще одну операцию. До конца сезона Федерер не сыграет.