Живая легенда тенниса швейцарец Роджер Федерер пропускает сезон 2020 не только из-за карантина, но и травмы. Тренер 38-летнего теннисиста Северин Лутц рассказал, уйдет ли Федерер с тенниса в 2021 году.

По словам Лутца, Федерер вряд ли завершит карьеру в 2021 году. Но он отметил, что такой сценарий нельзя исключить на 100%, информирует Eurosport.

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Федерер любит жизнь в туре

Лутц убежден, что Роджер, который находится в профессиональном теннисе с 1998 года, по-прежнему любит жизнь в туре.

"Я никогда не слышал, чтобы он говорил, что ему следует остановиться, потому что он хочет изменить образ жизни или устал от переездов", – заявил Лутц.

Он отметил, что Федерер, в активе которого 103 титула, вряд ли рассматривает завершение карьеры в 2021 году.

Ничего нельзя исключать на 100%, но, учитывая как Роджер любит теннис и проводить время с друзьями, которые есть у него во всем мире, не думаю что он рассматривает уход из тенниса в 2021 году,

– отметил тренер.

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Травма Федерера