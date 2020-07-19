19 июля луганская "Заря" и черниговская "Десна" сыграли в решающем туре УПЛ.

Заря – Десна 1:1

Голы: Хомченовский, 53 – Будковский, 20

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Незаметно подошла пора завершать очередной сезон национального первенства. Командам из верхней шестерки удалось сохранить интригу в борьбе за итоговую вторую строчку в турнирной таблице, на которую претендовали два коллектива.

Для луганской "Зари" даже победа в матче против коллектива Александра Рябоконя мало что решала в турнирной борьбе, если киевскому "Динамо" удалось бы сломить оборону "Колоса" из Ковалевки. Но интрига сохранилась.

"Заря" активнее начала матч, но удача была на стороне "Десны". На 11-й минуте удар Будковского головой после подачи с левого фланга отправил мяч в сторону от левого каркаса ворот Шевченко.

А на 20-й минуте "северяне" открыли счет в матче – роскошные боковые ножницы от Будковского, после приема мяча на грудь в центре чужой штрафной. Голевая подача с правого фланга – за Коноплей.

Видео гола Будковского

Также в первой половине матча Паст спас ворота черниговцев. Вратарь из-под перекладины достал мяч после удара Хомченовского с левого фланга.

После перерыва луганчане восстановили паритет. Хомченовский сбил паутину в левой "девятке" чужих ворот ударом от противоположного угла штрафного по роскошной дуге – 1:1.

Видео гола Хомченовского

Через несколько минут тот же Буковский был близок, чтобы снова вывести "Десну" вперед. В перекладину мяч попал после удара головой из центра штрафной от футболиста, который замыкал подачу с левого фланга.

В конце матча Михайличенко вспахал бровку, опережая Конполю на чужой половине, после чего пробил выше ближнего верхнего угла.