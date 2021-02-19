Киевское Динамо и донецкий Шахтер стартовали в Лиге Европы, а сборная Украины по биатлону остановилась в шаге от медали чемпионата мира. Обзор главных новостей спорта за 18 февраля – читайте в дайджесте Спорт 24.

Динамо и Шахтер стартовали в Лиге Европы

Украинские клубы начали борьбу в Лиге Европы. Первым в бой в рамках 1/16 выступило киевское Динамо.

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Команда Мирчи Луческу принимала в Киеве бельгийский Брюгге. Поединок завершился результативной ничьей 1:1.

Динамо открыло счет во втором тайме благодаря красивому голу Виталия Буяльского. Однако через несколько минут гости из Бельгии восстановили паритет.

В итоге матч завершился закономерной ничьей, которая больше на руку бельгийскому клубу.

В то же время донецкий Шахтер в Израиле встретился с Маккаби Тель-Авив. Донецкому клубу хватило двух забитых голов, чтобы одержать победу.

В середине первого тайма "горнякам" удалась великолепная комбинация. Марлос навесил в штрафной на Николая Матвиенко, а тот прострелил на Алана Патрика. Бразильский хавбек искусным ударом попал в угол.

Во втором тайме Шахтер развил успех. В конце матча голом отметился Тете – победа с комфортным счетом 2:0.

Повторные матчи 1/16 финала Динамо и Шахтер проведут уже 25 февраля.

Украина – 4 в эстафете ЧМ по биатлону

Сборная Украины во второй раз остановилась в шаге от медали на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

В четверг, 18 февраля, состоялась одиночная смешанная эстафета. Украину представляли Артем Прима и Дарья Блашко. Украинцы до последнего претендовали на бронзовую награду.

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Однако после последней стрельбы Блашко не смогла догнать шведку Ханну Эберг. Что интересно, именно Эберг лишила Украину медали в смешанной эстафете, когда оказалась быстрее Елены Пидгрушной.

Чемпионами мира стали биатлонисты из Франции.

Результаты гонки

1. Франция (Антонен Гигонна, Жулия Симон)

2. Норвегия (Йоханнес Бё, Тирил Экхофф)

3. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Ханна Эберг)

4. Украина (Артем Прима, Дарья Блашко)

Билодид взяла "серебро"

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид снова остановилась в шаге от золотой медали. 18 февраля Билодид уступила в финале на турнире Гран-слэма в Тель-Авиве (Израиль). Дарья выступила в весовой категории до 48 кг.

В финале Билодид пришлось провести овертайм против 22-летней француженки Ширин Букли. На седьмой минуте поединка Дарья пропустила атаку Ширин, которую судьи оценили иппоном.

Украинка впервые проиграла Букли. Три предыдущие встречи выиграла Билодид.

Для 20-летней Билодид поражение в Израиле стало 5 во взрослой карьере. Что интересно, украинка потерпела третью неудачу за последние четыре месяца.

Дарья, которая была посеяна под первым номером в Израиле до сих пор не выиграла ни один турнир после восстановления соревнований.