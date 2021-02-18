В словенской Поклюке в рамках чемпионата мира по биатлону-2021 состоялась одиночная смешанная эстафета. Победу в сингл-миксте одержала сборная Франции. Украина заняла 4 место.

Победу Франции на последних метрах дистанции принесла Жулия Симон, опередившая норвежку Тириль Экхофф. Шведка Ханна Эберг вырвала бронзу из рук украинки Дарьи Блашко.

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Результаты гонки

1. Франция (Антонен Ґиґонна, Жулия Симон)

2. Норвегия (Йоханнес Бё, Тирил Экхофф)

3. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Ханна Эберг)

4. Украина (Артем Прима, Дарья Блашка)

Ход гонки

Смешанную эстафету начинали мужчины. По результатам первого этапа в лидеры вышла Австрия, Италия и Норвегия. Артем Прима с одним запасным патроном преодолел первый этап и позволил Украине находиться в борьбе.

На втором этапе в бой вступили женщины. Доротея Вирер подняла Италию на первое место. Вслед шла Лиза-Тереза Хаузер из Австрии. Украинка Дарья Блашко с чистой стрельбой передала эстафету 6-й.

Лукас Хоффер и Антонен Гигонна выиграли мужской этап. Артем Прима снова чисто отстрелялся и передал Блашко эстафету 4-й с отставанием от лидеров в 16 секунд.

Доротея Вирер на предпоследней стрельбе отработала быстрее. Вслед за ней шла Жулия Симон из Франции, норвежка Тириль Экофф и наша Блашко.

После последней стрельбы борьба за награды сохранилась до финиша и участие в ней принимала Украина. Жулия Симон и Тириль Экхофф повели борьбу за "золото". В итоге победу вырвала Норвегия.

Украинка Дарья Блашко бежала четвертой и проигрывала Ханне Эберг из Швеции три секунды. К сожалению, наша биатлонистка не смогла догнать шведку и принесла Украине почетное 4 место.

Что интересно, шведка Эберг во второй раз "забрала" у Украины медаль на чемпионате мира. В смешанной эстафете она опередила Елену Пидгрушную и также завоевала "бронзу".



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