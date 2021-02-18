Разгром МЮ, ничья Милана и поражение россиян: видео и результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы
В четверг, 18 февраля, состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Результаты матчей и видео голов – в материале Спорт 24.
Источник:24 канал
Динамо Киев – Брюгге 1:1
Голы: Буяльский, 62 – Мехеле, 67
Видеообзор матча Динамо – Брюгге
Примечательно Кто пройдет дальше в Лиге Европы: Динамо или Шахтер
Брага – Рома 0:2
Голы: Джеко, 5, Майораль, 87
Удаление: Эсгаю, 54 (Брага)
Вольфсберг – Тоттенхэм 1:4
Голы: Линдль, 55 – Сон, 13, Бейо, 28 Лукас, 34, Карлос, 88
Краснодар – Динамо Загреб 2:3
Голы Берг, 28 Клаэссон, 69 – Петкович, 15, 54, Атьемвен, 75
Олимпиакос – ПСВ 4:2
Голы: Бухалакис, 9, М'Вила, 37, Эль-Араби, 45+2, Масурас, 83 – Захави, 14, 40
Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед 0: 4
Голы: Фернандес, 27, 57, Рашфорд, 65, Джеймс, 90
Славия – Лестер 0:0
Црвена Звезда – Милан 2:2
Голы: Канга, 52 (пен), Павков, 90+3 – Панков, 42 (авт), Эрнандес, 61 (пен)
Удаление: Рдич, 77 (Црвена Звезда)
Янг Бойз – Байер Леверкузен 4:3
Голы: Фасснахт, 3, Сибачо, 19, 89, Мешак, 44 – Шик, 49, 52, Диаби, 68
22:00. Антверпен – Рейнджерс
22:00. Бенфика – Арсенал
22:00. Гранада – Наполи
22:00. Зальцбург – Вильярреал
22:00. Лилль – Аякс
22:00. Маккаби Тель-Авив – Шахтер
22:00. Молде – Хоффенхайм
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