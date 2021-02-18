Украинская дзюдоистка Дарья Билодид снова остановилась в шаге от золотой медали. Украинка 18 февраля уступила в финале на турнире Гран-слэма в Тель-Авиве (Израиль). Дарья выступила в весовой категории до 48 кг.

Украинка начала путь к решающему поединку с 1/8 финала, победив за 11 секунд. В четвертьфинале Билодид задержалась на 3 минуты.

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Много сил у украинки забрала полуфинальная схватка против представительницы Португалии Катарины Косты. Соперницы довели схватку до овертайма. Решающий прием Билодид провела в конце седьмой минуты.

В финале Билодид снова пришлось провести овертайм против 22-летней француженки Ширин Букли. На седьмой минуте поединка Дарья пропустила атаку Ширин, которую судьи оценили иппоном.

Украинка впервые проиграла Букли. Три предыдущие встречи выиграла Билодид.

Неудачная серия Билодид

Для 20-летней Билодид поражение в Израиле стало 5 во взрослой карьере. Что интересно, украинка потерпела третью неудачу за последние четыре месяца.

Дарья, которая была посеяна под первым номером в Израиле до сих пор не выиграла ни один турнир после восстановления соревнований.

Достижения Билодид / Инфографика Спорт 24