В Киеве на три недели ограничили доступ фанатов на футбольные матчи, а в Лиге чемпионов определились все четвертьфиналисты. Обзор главных новостей спорта за 17 марта читайте в дайджесте Спорт24.

В Киеве запретили посещать футбольные матчи

В Киеве на три недели запретили доступ зрителей на футбольные матчи до стабилизации эпидемической ситуации. Решение вступает в силу 18 марта.

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Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что в Киеве сложная ситуация с распространением коронавируса.

"Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить!", – подчеркнул Николай Поворозник.

Таким образом, матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Рома в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет без зрителей.

Матчи сборной Украины без зрителей

Учитывая, что ограничения в Киеве будут действовать в течение 3 недель, скорее всего, без зрителей состоятся и матчи сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022.

Сборная Украины 28 и 31 марта на НСК "Олимпийский" сыграет против Финляндии и Казахстана соответственно.

Ломаченко может встретиться с чемпионом WBC

Украинский боксер Василий Ломаченко после поражения Теофимо Лопесу может встретиться с чемпионом мира по версии WBC во втором полулегком весе Оскаром Вальдесом.

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33-летний Ломаченко, выступающий в легком весе, сказал, что может перейти во втором полулегком весе и встретиться с Вальдесом. По словам украинца, бой с Вальдесом зависит от промоутера Боба Арума.

Я могу спуститься во второй полулегкий вес, но я выбрал для себя путь в легком. Если говорить о втором полулегком и бое с Оскаром Вальдесом, то все зависит от условий, которые предложит Боб Арум,

– сказал Ломаченко.

Журналист Televisa Sonora Даниэль Гастелум сообщил, что Вальдес начал переговоры о бое с Ломаченко.

В феврале 2021 года Вальдес нокаутировал Мигеля Берчельта и стал чемпионом WBC в первом легком весе.

Результаты Лиги чемпионов

17 марта состоялись последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Путевки в четвертьфинал завоевали мюнхенская Бавария и лондонский Челси.

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Бавария по сумме двух матче прошла Лацио. В первой игре чемпионы Германии одержали убедительную победу 4:1, поэтому в домашнем матче ограничились победой 2:1.

В параллельном поединке Челси принимал Атлетико из Мадрида. "Синие" одержали победу на выезде со счетом 1:0. Поэтому, испанцам нужно было забивать минимум один мяч.

Однако в первом тайме Хахим Зиеш отметился голом и усложнил задачу мадридцам. Под занавес игры "матрасники" остались в меньшинстве после удаления Савича.

В конце игры Челси отличился во второй раз и победил 2:0.

Все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

ПСЖ

Ливерпуль

Боруссия Дортмунд

Порту

Манчестер Сити

Реал

Бавария

Челси

Жеребьевка 1/4 финала состоится 19 марта.