Александр Усик приоткрыл карты в переговорах его команды и Джо Джойса. Сначала Александр Красюк, менеджер Усика, был убежден, что распределение гонорара за бой должно быть 93 на 7 в пользу украинца. После этого британская сторона сделала ответное предложение.

К теме В команде Джойса не оценили предложение Усика о гонораре за бой

У Джойса были откровенно удивлены такими числами от украинской команды, поэтому решили выдвинуть свои условия в ответ. Но на этот раз сумма не устроила уже украинцев.

Команда Джойса сделала нам предложение. Предложение было непригодным, поэтому мы сделали более жизнеспособное встречное предложение. Джойс не должен слишком думать о себе и идти в один ряд со всеми остальными. Я приму окончательное решение,

– написал Усик.

Joyce’s team made us an offer. The offer was unsuitable, so we made a more viable counter-offer. Joyce shouldn’t think too much of himself and fall in line with everyone else. I’ll be the one making the final decision. — Alexander Usyk (@usykaa) March 17, 2021

Усик – Джойс: эпопея потенциального боя

Сперва следующим соперником украинского боксера должен был стать Джошуа, а не Джойс. Энтони должен был провести защиту титула WBO против Усика. Но, чтобы Джошуа и Фьюри могли определить абсолютного чемпиона, в WBO решили, что Александру следует сразиться с Джойсом.

На кону поединка боксеров должен быть титул временного чемпиона мира. Официально о бое должны были объявить после подписания контракта о поединке между Джошуа и Фьюри. По информации ESPN, боксеры уже заключили соглашение на два поединка.

Стороны Усика и Джойса все никак не могут прийти к согласию и подписать контракт о бое.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24