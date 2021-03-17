Поединок 1/8 финала Лиги Европы между донецким Шахтером и итальянской Ромой состоится без зрителей. Игра состоится 18 марта в Киеве на НСК "Олимпийский".

О том, что матч Шахтер – Рома пройдет без зрителей, в комментарии "РБК Украина" рассказал секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

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Начиная с четверга, проведение спортивных соревнований на территории Киева будет проходить без зрителей. Это ограничение будет действовать ближайшие три недели,

– сказал Бондаренко.

Матчи сборной Украины без зрителей

Учитывая, что ограничения в Киеве будут действовать в течение 3 недель, скорее всего, без зрителей состоятся и матчи сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022.

Сборная Украины 28 и 31 марта на НСК "Олимпийский" сыграет против Финляндии и Казахстана соответственно.

Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости

Информацию о запрете болельщикам посещать спортивные события подтверждает сайт КГГА.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что в Киеве сложная ситуация с распространением коронавируса.

"Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить!", – подчеркнул Николай Поворозник.