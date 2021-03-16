Сборная Украины по футболу в марте проведет два домашних матча отбора на чемпионат мира. Изначально планировалось, что оба матча состоятся во Львове, но их пришлось перенести в Киев.

Причиной для переноса матчей сборной Украины назвали неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию во Львове. Об этом заявил генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий.

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"Эпидемиологическая ситуация сейчас на Западной Украине, включая Львовскую область, достаточно угрожающая, и мы не исключаем отнесения ее в красную зону. Это могло бы затруднить прибытие команд-соперниц. В частности, Финляндия высказывала обеспокоенность относительно того, что им нужно лететь в красную зону. Поэтому было принято решение, пока Киев находится в достаточной безопасной зоне, отыграть оба матча в Киеве", – рассказал Юрий Записоцкий.

Однако пока на официальном сайте Украинской ассоциации футбола подтверждения о переносе матчей из Львова в Киев нет.

По словам Записоцкого, матчи сборной Украины в Киеве состоятся в присутствии зрителей. Ожидается до 30% заполненность трибун болельщиками.

Сборная Украины в марте проведет три матча в отборе на чемпионат мира 2022 года. Сначала 24 марта на выезде "сине-желтые" сыграют против Франции. А после этого дважды дома – 28 марта против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана.