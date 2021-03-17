Финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 в Стамбуле (Турция) может состояться со зрителями на трибунах. В УЕФА надеются, что минимальное количество фанатов сможет посетить финал.

Фанаты вернутся благодаря вакцинации

В УЕФА позитивно настроены относительно допуска фанатов на матч ввиду того, что в Европе набирает обороты вакцинация от коронавируса.

Кстати УЕФА не рассматривает проведение Евро-2020 без зрителей

Финальный матч Лиги чемпионов должен состояться 29 мая на Олимпийском стадионе.

Стамбул должен был принять финал в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 решающий матч перенесли в Лиссабон (Португалия).

Олимпийский стадион в Стамбуле принимал легендарный финал Лиги чемпионов в сезоне 2004/05, когда Ливерпуль совершил камбэк в матче с Миланом (3:3) и выиграл по пенальти (3:2).

Кто остался в Лиге чемпионов

Сейчас завершается стадия 1/8 финала Лиги чемпионов. В четвертьфинал уже вышли 6 команд:

Ливерпул

ПСЖ

Порту

Боруссия Дортмунд

Реал

Манчестер Сити

Еще две путевки 17 марта разыграют Бавария из Лацио и Челси из Атлетико.