В понедельник, 15 марта, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Львов сыграет против Шахтера в Харькове

Матч чемпионата Украины между Львовом и Шахтером состоится аж в Харькове.

Смотрите также Матч теннисных сборных Украины и Японии перенесли в Черноморск

Матч между Львовом и Шахтером запланирован на воскресенье, 21 марта. Но провести игру во Львове команда так и не смогла. Все из-за того, что" Арена Львов", где "горожане" проводят домашние матчи, готовят к играм сборной Украины, которые состоятся в конце марта.

Стоит добавить, что это не впервые переносят матчи из-за сборной Украины:

Матч между Рухом и Десной перенесли с 6 марта на 8 марта, а вместо "Арены Львов" игру провели на стадионе Скиф, который не имеет право принимать матчи уровня УПЛ. Но для Руха сделали исключение.

В 18-м туре (базовая дата 13 марта) игру между Львовом и Рухом отложили на неопределенный срок. Это уже вторая игра Львова в этом сезоне, которую отложили. До этого перенесли матч "горожан" с Минаем, который должен был состояться еще в первом туре. Однако тогда помешал коронавирус в командах.

Три потенциальных соперника Василия Ломаченко

Промоутер Боб Арум назвал трех боксеров, которые могут провести бой против Василия Ломаченко. В этой троице нет реванша с Теофимо Лопесом.

Промоутер Боб Арум не исключил, что Василий Ломаченко вернется на ринг уже в мае-июне 2021 года. Именно на этот период ему вызов бросил американец Девин Хейни, которого глава Top Rank включил в тройку претендентов на бой с украинцем.

Лома против Хейни? Это бой, который мы обязательно рассмотрим. У них был бы реально хороший поединок. Вообще есть много хороших вариантов для Ломы. Он может сразиться с Райаном Гарсией. Если он хочет спуститься в весе, то Оскар Вальдес – крутой соперник для Василия,

– заявил Арум.

Харлан – единственная саблистка из Украины, которая отобралась на Олимпиаду-2020

Украинская сборная по фехтованию не смогла отобраться на командные соревнования на Олимпиаду в Токио. Ольга Харлан будет представлять Украину на индивидуальной сабле.

Украина впервые в истории не будет участвовать в командных соревнованиях на Олимпиаде. Из-за этого в соответствии с регламентом страна может быть представлена на Олимпийских играх только одной спортсменкой, если не квалифицировалась командно. Харлан же отобралась из-за того, что является номером один в мировом рейтинге.

К слову. Всего кроме Харлан лицензию в Токио получат 35 спортсменок из разных стран мира.

Александр Зубков получил травму перед матчами отбора на ЧМ-2022

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров после матча 26-го тура чемпионата Венгрии рассказал о травме Александра Зубкова. Украинец был заменен после первого тайма игры с Пакшем.

У Зубкова повреждение ноги. Надеюсь, ничего серьезного, но пока мы не знаем, когда он восстановится. Через несколько дней будет информация,

– заявил Ребров.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко включил Зубкова в расширенный список кандидатов для участия в матчах отбора к ЧМ-2022 против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).