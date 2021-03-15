Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров после матча 26-го тура чемпионата Венгрии рассказал о травме Александра Зубкова. Украинец был заменен после первого тайма игры с Пакшем.

Наставник венгерской команды после матча объяснил свое решение.

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У Зубкова повреждение ноги. Надеюсь, ничего серьезного, но пока мы не знаем, когда он восстановится. Через несколько дней будет информация,

– заявил Ребров.

Зубков – в заявке сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко включил Зубкова в расширенный список кандидатов для участия в матчах отбора к ЧМ-2022 против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).

Еще один игрок Ференцвароша, Игорь Харатин, недавно подхватил коронавирус и находится на самоизоляции вместе с женой.