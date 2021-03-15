Украинская сборная по фехтованию не смогла отобраться на командные соревнования на Олимпиаду в Токио. Ольга Харлан будет представлять Украину на индивидуальной сабли.

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Все надежды украинских болельщиков на награды в сабле на Олимпийских играх в Токио будут полагаться на сильные плечи Ольги Харлан.

Вот так Харлан сенсационно проиграла на первых соревнованиях за год в Будапеште

30-летняя фехтовальщица стала единственной среди украинских представительниц, которой удалось отобраться на главные соревнования в карьере каждого спортсмена.

Почему больше никто не будет выступать за украинскую сборную в Токио? В Будапеште проходили соревнования, которые стали командным отбором на Олимпиаду. Женская сборная Украины по фехтованию на саблях проиграла в 1/4 финала этапа Кубка мира в Венгрии. В четвертьфинале украинки болезненно уступили команде Кореи со счетом 36:45.

Украина впервые в истории не будет участвовать в командных соревнованиях на Олимпиаде. Поэтому в соответствии с регламентом страна может быть представлена ​​на Олимпийских играх только одной спортсменкой, если не квалифицировалась командно. Харлан же отобралась за того, что является номером один в мировом рейтинге.

К слову. В общем, кроме Харлан лицензию в Токио получат еще 35 спортсменок из разных стран мира.