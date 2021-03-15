Харлан стала единственной саблисткой из Украины, которая отобралась на Олимпиаду в Токио
Украинская сборная по фехтованию не смогла отобраться на командные соревнования на Олимпиаду в Токио. Ольга Харлан будет представлять Украину на индивидуальной сабли.
Источник:24 канал
Главная надежда Украины
Все надежды украинских болельщиков на награды в сабле на Олимпийских играх в Токио будут полагаться на сильные плечи Ольги Харлан.
Вот так Харлан сенсационно проиграла на первых соревнованиях за год в Будапеште
30-летняя фехтовальщица стала единственной среди украинских представительниц, которой удалось отобраться на главные соревнования в карьере каждого спортсмена.
Почему больше никто не будет выступать за украинскую сборную в Токио? В Будапеште проходили соревнования, которые стали командным отбором на Олимпиаду. Женская сборная Украины по фехтованию на саблях проиграла в 1/4 финала этапа Кубка мира в Венгрии. В четвертьфинале украинки болезненно уступили команде Кореи со счетом 36:45.
Украина впервые в истории не будет участвовать в командных соревнованиях на Олимпиаде. Поэтому в соответствии с регламентом страна может быть представлена на Олимпийских играх только одной спортсменкой, если не квалифицировалась командно. Харлан же отобралась за того, что является номером один в мировом рейтинге.
- Для Ольги эта Олимпиада станет уже четвертой в карьере. Харлан – четырехкратный призер Олимпийских игр. В 2008 году украинка стала олимпийской чемпионкой в Пекине в командной сабли. Украинская сборная стала также первой командой саблисток, которая выиграла Олимпийские игры, ведь эта дисциплина дебютировала именно в Пекине.
- А уже через четыре года в Лондоне девушка получила первую индивидуальную награду – "бронзу". В 2016 году в бразильском Рио-де-Жанейро Харлан пополнила свою копилку "серебром" в команде и "бронзой" в индивидуальной программе.
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