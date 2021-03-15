В апреле сборная Украины по теннису сыграет против Японии в Кубке Билли Джин Кинг. Это противостояние должно было состояться в Японии, но его пришлось перенести в Украину.

Матч между сборными Украины и Японии должен был состояться в 2020 году в Японии. Но сначала игру перенесли на 2021 год. А теперь и сменили место проведения. Матч состоится в Украине на грунтовых кортах Elite Tennis Club в Черноморске.

К теме Свитолина осталась в топ-5 WTA, Костюк и Ястремская потеряли позиции

Причиной для переноса стало то, что Япония почти полностью закрыла въезд в страну иностранцам. В том числе и спортсменам.

Важно! Олимпийские игры в Токио могут состояться без иностранных болельщиков. Все из-за ограничения въезда иностранцев в страну, связанного с пандемией коронавируса.

Стоит добавить, что Украина уже начала подготовку к матчу в Японии, несмотря на то, что место проведения было крайне неудобное для наших теннисисток. Ведь в то время проходит европейская грунтовая серия.

В Федерации тенниса Украины понимали, что матч в Японии может и не состояться. Поэтому начали прорабатывать возможность переноса этого матча в Украину. Была вероятность переноса этого единственного противостояния этапа плей-офф Мировой группы на ноябрь. Но сторонам удалось прийти к согласию. ФТУ взяла на себя обязательство провести матч на своей территории в кратчайший срок – меньше чем за месяц до официального прибытия команд.

Матч должен состояться на базе Elite Tennis Club в Черноморске 16 и 17 апреля. Предварительно планируется присутствие зрителей, хоть и в ограниченном количестве. Конечно, если до его начала в Украине не будут введены дополнительные ограничительные меры. Будет организована прямая телетрансляция.