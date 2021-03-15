Матч чемпионата Украины между Львовом и Шахтером состоится аж в Харькове. Все из-за подготовки "Арены Львов" к матчам сборной Украины.

Матч между Львовом и Шахтером запланирован на воскресенье, 21 марта. Но провести игру во Львове команда так и не смогла. Все из-за того, что "Арену Львов", где "горожане" проводят домашние матчи, готовят к играм сборной Украины, которые состоятся в конце марта.

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Ничего лучше, чем перенести игру на другой конец Украины, в футбольном клубе не решили. Поэтому игра Львов – Металлист состоится в Харькове на ОСК "Металлист". Дату и начало матча решили не менять – воскресенье, 21 марта, в 17:00.

Матчи молодежных и юношеских команд состоятся во Львове в соответствии с актуальным календарем соревнований.

Стоит добавить, что это не впервые переносят матчи из-за сборной Украины:

Матч между Рухом и Десной перенесли с 6 марта на 8 марта, а вместо "Арены Львов" игру провели на стадионе СКИФ, который не имеет право принимать матчи уровня УПЛ. Но для Руха сделали исключение.

В 18-м туре (базовая дата 13 марта) игру между Львовом и Рухом отложили на неопределенный срок. Это уже вторая игра Львова в этом сезоне, которую отложили. До этого перенесли матч "горожан" с Минаем, который должен был состояться еще в первом туре. Однако тогда помешал коронавирус в командах.

Во Львове, кроме "Арены Львов", есть еще стадион "Украина", на котором можно проводить матчи УПЛ. Однако ни Львов, ни Рух там решили не проводить свои матчи.

В прошлом сезоне Львов часть матчей проводил в Тернополе. Но на этот раз решил провести матч аж в Харькове.

Шахтер в феврале 2021 года помог Львову с проездом домой. У горожан поломался автобус, когда они должны были ехать из Киева во Львов. И руководство "горняков" предоставило клубный автобус, чтобы игроки смогли вернуться домой после сборов.