Во вторник, 15 декабря, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных– читайте в дайджесте Спорт24.

Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы

Украинский легендарный супертяжеловес Владимир Кличко (64-5, 53 KO) вошел в Международный зал боксерской славы. Наряду с украинцем, в Зал выбрали американцев Флойда Мейвезера и Андре Уорда. Об этом сообщает 24 канал.

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Официальная церемония их включения состоится 14 июня 2021 года в Канастоте.

Также в следующем году в церемонии примут участие Бернард Хопкинс, Хуан Мануэль Маркес и Шейн Мозли. Церемония их включения в Зал славы в нынешнем году не состоялась из-за пандемии COVID-19.

К слову. Брат Владимира – Виталий Кличко был удостоен включения в Зал славы в 2018 году.

Умер легендарный футболист Динамо Петр Слободян

Умер известный в прошлом футболист киевского Динамо Петр Слободян. Легендарный игрок умер на 68-м году жизни. О причинах смерти не сообщается.

Краткая биография Слободяна

За Динамо Слободян выступал с 1975 по 1979 год. Вместе с киевлянами стал обладателем Суперкубка УЕФА – 1975, чемпион СССР 1975 и 1977 годов.

В Киеве футболист провел пять сезонов и сыграл около сотни матчей. На пути карьере Слободяна стали травмы, которые преследовали футболиста в течение карьеры.

Из-за этого он завершил карьеру в 27 лет. Провел два матча за сборную СССР.

Суркис жестко ответил каналам "Футбол 1/2/3"

Президент киевского Динамо Игорь Суркис публично раскритиковал телеканалы "Футбол 1/2/3". Суркис обвинил каналы "Футбол 1/2/3" в дезинформации и заявил, что Динамо может "прожить" без них.

Соответствующее заявление Суркиса появилось на сайте Динамо как ответ на информацию директора каналов "Футбол 1/2/3" Александра Денисова. Тот сообщал, что Суркис хочет вернуть в клуб Евгения Красникова.

Суркис напомнил, что Динамо длительное время отказывалось сотрудничать с каналами и только во время пандемии отношения между сторонами "потеплели".

Сергей Семенов упал на льду и из-за травмы пропустит гонки

Биатлонист сборной Украины Сергей Семенов пропустит 4-й этап Кубка мира в Хохфильцене. Украинец получил травму ребер и не сможет выступить в Австрии.

Семенов пропустил старт сезона из-за болезни. Теперь же на пути вернуться к гонкам стала травма. Сообщается, что падение произошло 10 декабря. Сергей до сих пор не прошел медобследование, поэтому характер травмы неизвестен.