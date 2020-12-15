Президент киевского Динамо Игорь Суркис публично раскритиковал телеканалы "Футбол 1/2/3". Суркис обвинил каналы "Футбол 1/2/3" в дезинформации и заявил, что Динамо может "прожить" без них.

Соответствующее заявление Суркиса появилось на сайте Динамо в качестве ответа на информацию директора каналов "Футбол 1/2/3" Александра Денисова. Тот сообщал, что Суркис хочет вернуть в клуб Евгения Красникова.

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Суркис напомнил, что Динамо длительное время отказывалось сотрудничать с каналами и только во время пандемии отношения между сторонами "потеплели".

Долгое время мы не общались с телеканалами "Футбол" и, как видим, сейчас, были правы. В какой-то момент нас помирила пандемия COVID-19, мы пошли навстречу этим каналам ради самого футбола. Ради того, чтобы в непростое время люди объединялись, получали правдивую футбольную информацию и жили хоть и без самого футбола, но не в информационном вакууме,

- сказал Суркис.

Президент Динамо назвал "домыслами" заявление директора телеканалов "Футбол 1/2/3" Александра Денисова о том, что киевлянам хотят вернуть Красникова. Он опроверг информацию о переговорах с Красниковым.

Если вы хотите с нами работать, то поменяйте подходы

Вместе с тем, Суркис заверил, что Динамо выживет без сотрудничества с каналами "Футбол 1/2/3", ведь не обделено вниманием других СМИ.

"Если вы хотите с нами работать, то поменяйте подходы. Мне есть кому давать интервью, и без общения с каналами "Футбол" мы прекрасно проживем и дальше. А вводить людей в заблуждение, распространять ложную информацию, такую как, например, якобы мою просьбу о переносе матча с "Ингульцом" в Киев, это некорректно. До выхода их программы я уже дал интервью, в котором отметил, что мы никого ни о чем не просили", – отметил Суркис.

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Президент Динамо призвал каналы "Футбол 1/2/3" изменить отношение и перестать заниматься дезинформацией".

Поэтому я официально заявляю, что если каналы "Футбол" хотят с нами сотрудничать, то пусть перестанут заниматься дезинформацией. Динамо – это открытый клуб, мы готовы к сотрудничеству со всеми СМИ, которые профессионально и честно выполняют свою работу. Это единственный критерий и требование с нашей стороны. А если кто-то будет сочинять о Динамо ложные истории, то мы обойдемся без общения с такими СМИ,

- резюмировал Суркис.

В чем конфликт Динамо и каналов "Футбол 1/2/3"

Представители Динамо до недавнего времени отказывали в комментариях каналам "Футбол 1/2/3". В частности, футболисты и тренеры не появлялись на комментарии, когда официальным транслятором были именно "Футбол 1/2/3".

Впрочем, в Лиге чемпионов и Лиге Европы, где транслятором также были "Футбол 1/2/3", представители Динамо вынуждены были давать комментарии, ведь рисковали получить штраф от УЕФА.

Конфликту Динамо и каналов предшествовали разные причины. Например, эксперт каналов Сергей Морозов в свое время назвал Андрея Ярмоленко "футбольным быдлом". Публичных извинений от эксперта не было, хотя Морозов заявил, что извинился перед Андреем.