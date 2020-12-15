Умер известный в прошлом футболист киевского Динамо Петр Слободян. Легендарный игрок отошел в вечность на 68-м году жизни.

О том, что умер Петр Слободян, сообщает официальный сайт Динамо. О причинах смерти не сообщается.

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Краткая биография Слободяна

За Динамо Слободян выступал с 1975 по 1979 год. Вместе с киевлянами стал обладателем Суперкубка УЕФА–1975, чемпион СССР 1975 и 1977 годов.

В Киеве футболист провел пять сезонов и сыграл около сотни матчей. Помехой карьере Слободяна стали травмы, которые преследовали футболиста на протяжении карьеры.

Из-за этого он завершил карьеру в 27 лет. Провел два матча за сборную СССР.

После завершения карьеры Слободян работал преподавателем на кафедре физического воспитания университета имени Т. Г. Шевченко. Впоследствии стал заведующим кафедрой.

Выступал за команду ветеранов киевского Динамо, которую даже возглавлял. Должность в университете оставил в 1998 году.

В 2001 Слободян возглавил киевскую Оболонь, которую сразу же вывел в высшую лигу. На тренерском мостике "пивоваров" Слободян работал дважды: первый раз тренировал команду с 2001 до 2004, второй – с 2006 до 2008 года.

После завершения работы в Оболони вернулся к преподавательской деятельности. В 2020 году Петру Петровичу указом Президента Украины был присвоен орден "За заслуги" II степени.