Володимир Кличко у залі боксерської слави, смерть ексгравця Динамо: новини спорту 15 грудня
У вівторок, 15 грудня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Володимир Кличко увійшов до Міжнародної зали боксерської слави
Український легендарний боксер у надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 KO) увійшов до Міжнародної зали боксерської слави. Поряд з українцем, в Зал обрали американців Флойда Мейвезера і Андре Ворда. Про це повідомляє 24 канал.
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Офіційна церемонія їх включення відбудеться 14 червня 2021 року в Канастоті.
Також в наступному році в церемонії візьмуть участь Бернард Хопкінс, Хуан Мануель Маркес і Шейн Мозлі. Церемонія їх включення в Зал слави в нинішньому році не відбулася через пандемію COVID-19.
Помер легендарний футболіст Динамо Петро Слободян
Помер відомий у минулому футболіст київського Динамо Петро Слободян. Легендарний гравець відійшов у вічність на 68-му році життя. Про причини смерті не повідомляється.
Коротка біографія Слободяна
За Динамо Слободян виступав з 1975 до 1979 рок. Разом з киянами став володарем Суперкубка УЄФА – 1975, чемпіон СРСР 1975 і 1977 років.
У Києві футболіст провів п'ять сезонів та зіграв близько сотні матчів. На заваді кар'єрі Слободяна стали травми, які переслідували футболіста протягом кар'єри.
Через це він завершив кар'єру у 27 років. Провів два матчі за збірну СРСР.
Суркіс жорстко відповів каналам "Футбол 1/2/3"
Президент київського Динамо Ігор Суркіс публічно розкритикував телеканали "Футбол 1/2/3". Суркіс звинуватив канали "Футбол 1/2/3" у дезінформації та заявив, що Динамо може "прожити" без них.
Відповідна заява Суркіса з'явилася на сайті Динамо як відповідь на інформацію директора каналів "Футбол 1/2/3" Олександра Денисова. Той повідомляв, що Суркіс хоче повернути у клуб Євгена Краснікова.
Суркіс нагадав, що Динамо тривалий час відмовлялося співпрацювати з каналами і тільки під час пандемії відносини між сторонами "потепліли".
Сергій Семенов впав на льоду та через травму пропустить гонки
Біатлоніст збірної України Сергій Семенов пропустить 4-й етап Кубка світу у Хохфільцені. Українець зазнав травми ребер та не зможе виступити в Австрії.
Семенов пропустив старт сезону через хворобу. Тепер же на заваді повернутися до гонок стала травма. Повідомляється, що падіння сталося 10 грудня. Сергій досі не пройшов медобстеження, тому характер травми невідомий.
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