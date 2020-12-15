Александр Гвоздик

До 18-го октября 2019 года харьковчанин имел идеальную статистику: 17 побед, 14 из которых нокаутом. Однако в США Гвоздик сенсационно проиграл россиянину Артуру Бетербиеву и потерял титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

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В июне 2020 года Гвоздик шокировал новостью, что уходит из бокса. Свое решение боксер объяснил пандемией, отсутствием мотивации продолжать боксировать и намерением сосредоточиться на бизнесе.

Решение Гвоздика можно рассматривать в спортивном контексте. В частности, в весовой категории украинца банально нет интересных соперников, которые бы позволили не только собрать полный зал (звучит иронично во времена пандемии), но и просто заработать хороший гонорар.

Следует упомянуть, что до боя с Бетербиевым украинец согласился на встречу с неизвестным Дуду Нгумбу, который не продержался половины боя. И в самом деле, кому нужен такой бокс?



Александр Гвоздик / Фото Getty Images

Логично, что Гвоздик мог бы рассчитывать на реванш с Бетербиевым. Но их бой не оставил вопросов, кто сильнее. Следовательно, украинскому гвоздю пришлось бы прокладывать путь к реваншу поединками с условными Нгумбу…

Несмотря на год пандемии, до своего боя Александру пришлось бы ждать долго и соглашаться на низкий гонорар. Все тот же Бетербиев впервые после встречи с Гвоздиком должен был выйти в ринг в декабре, но его бой перенесли на 2021 год.

Впрочем, Гвоздик вполне мог попытаться побороться за другие титулы. Например, титул WBO вакантен, хотя украинца в этом рейтинге нет. Пояс IBF принадлежит россиянину Дмитрию Биволу.

Еще один альтернативный вариант – подняться в крузеры, где в свое время феерил Усик. Хотя этот вес после перехода Усика в хэвивейт тоже побледнел…

Но все вышесказанное перечеркивает неожиданное заявление Александра. Гвоздик вспомнил о своей победе над Стивенсоном и намекнул о возвращении. И сразу Бивол заговорил, что вполне представляет бой с украинцем. Так почему бы 33-летнему украинцу не попробовать снова стать чемпионом мира?

Виктор Выхрист

Часто в жизни потеря сопровождается рождением чего-то нового. Так можно воспринять появление на боксерской карте тяжеловеса Виктора Выхриста, который медийно заменил Гвоздика.

Выхрист со скандалом покинул любительский бокс. Он был одним из лидеров сборной Украины, который вполне мог стать олимпийским чемпионом. Однако условное "золото" Олимпиады-2021 Выхрист променял на профессиональный бокс.

Перед тем, как перейти к выступлениям украинца, следует вспомнить, что скандал вокруг него обнажил проблему в Федерации бокса Украины (ФБУ).

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После того, как стало известно, что Выхрист будет выступать в профессионалах, ФБУ дисквалифицировала на три года его тренера Александра Ляхового и менеджера Андрея Котельника. В команде Виктора объясняли, что он находился на контракте с Министерством молодежи и спорта, поэтому действия ФБУ абсурдны.

Кроме того, в СМИ появились слухи, что причина санкций в отношении боксера заключается в том, что Виктор не заплатил отступные.

На фоне этой информации бывший боксер Вячеслав Глазков, который сейчас работает дальнобойщиком, рассказал, что президент ФБУ Владимир Продивус получил треть гонорара за его переход в профи. Сообщалось о сумме 65 тысяч долларов.

Сам Выхрист в комментарии Спорт 24 опроверг информацию, что в Федерации бокса вымогали у него деньги за переход.

Подытоживая, следует сказать, что Выхрист с одной стороны был олимпийской надеждой Украины. Хотя, по словам его команды, в ФБУ делали ставку на Цотне Рогаву.

С другой стороны, он в праве решать, как ему развивать свою карьеру. Действия ФБУ выглядят странно, но и на их защиту тоже можно встать.

Часто промоутеры забирают себе готовых боксеров, которых на хороший уровень выводит государство, то есть тренеры ФБУ. Не вложив деньги, промоутер имеет готовый продукт, который может приносить прибыль на профессиональном уровне.



Виктор Выхрист с Кубратом Пулевым / Фото .instagram.com/viktor_faust_vykhryst

Что касается спортивных достижений Выхриста, то Виктор ворвался в тяжелый вес, как братья Кличко. Именно с легендарными братьями Виктора Фауста (такое прозвище украинец получил в профи) сравнивают в Германии.

Выхрист провел 5 поединков и все выиграл. В дебютном поединке Выхрист за 55 секунд грубо нокаутировал белоруса Андрея Мазаника. Второй бой Виктора также не обошлся без досрочной победы: он нокаутировал харьковчанина Семена Пахомова.

Третий бой Выхрист провел 20-го сентября. В Днепре был нокаутирован лучший боксер Испании – Габриэль Енгуема. 31-го октября Выхрист в Германии техническим нокаутом одолел Якупа Саглама. Пока крайний бой Виктор провел 27 ноября в Нанте. В 6-раундовом бою он грубо избил Камила Соколовски и выиграл решением судей.

2021 год должен стать важным для Выхриста. Очевидно, что сейчас он набивает себе приличный рекорд, поэтому в соперниках настоящие мешки. Однако скоро придет время подыскать Выхристу серьезного оппонента. По крайней мере, интересно посмотреть, как Выхрист будет боксировать 12 раундов. Пока Виктор так называемый проспект – надежда украинского бокса.

Денис Беринчик

Серебряный призер Олимпиады-2012 уже давно "набил" образцовый послужной список и все ждут одного – боя за титул или топ-соперника.

В 2020 году Денис провел два поединка. Сперва он без проблем победил Эктора Сармиенто, а в конце года поиздевался над Виорелом Симионом.

Победы Беринчика однообразны и это не камень в огород украинца. Его бои привлекают собственно выходом Дениса в ринг (иногда даже приземлением). Единственный вопрос, как Денис победит…

После того, как титулом WBO завладел Теофимо Лопес, пошли разговоры, кто же станет соперником американца. Пока имя Дениса не фигурирует в списке претендентов, хотя в рейтинге он третий.

В WBO заявляли об амбициозном Турнире четырех, победитель которого бы стал официальным претендентом. И эта идея так и не переродилась во что-то серьезное... Вполне вероятно, что Денис мог бы выиграть этот турнир, ведь Ли Селби, Райан Гарсия и Эммануэль Тагое – проходные оппоненты.



Денис Беринчик / Фото K2 Promotions

Также есть вопросы к промоутеру украинца Александру Красюку. Почему бои Дениса только в Украине и нет ни одного именитого соперника? Усик уже намекнул, что не совсем доволен сотрудничеством с K2 Promotions. Возможно, и Денису стоит пересмотреть условия…

Вместе с тем, 2021 год должен стать решающим в дальнейшей карьере Беринчика. Тратить еще один год на "ноунеймов" будет бесполезной тратой времени для Дениса, которого уже не назовешь молодым боксером. Как-никак, а Беринчику – 32 года! Именно сейчас предстоит пик его карьеры.

Василий Ломаченко

Самый ожидаемый бой года стал самым разочарованием! И дело не в самом факте, что Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу. Бой за звание абсолютного чемпиона мира оставил у разбитого корыта не только Ломаченко, но и болельщиков.

Прежде всего, поединок не дал прямого ответа – кто лучше? Ломаченко включился только на пару раундов и это не весь его потенциал. Лопес же избегал открытых атак и работал по корпусу. От абсолютного чемпиона хочется видеть больше! Поединок оказался совершенно скучным – никакой драмы. Ни тяжелых прямых ударов, ни крови, ни нокдаунов или нокаута…

Ломаченко – Лопес: видео за кулисами боя

Еще хуже, что после него нет никаких разговоров о реванше. Причина в том, что первый бой был продан за высокую цену ("спасибо" словоохотливым Лопесам) и разочарованный болельщик не поверит, что второй раз будет интереснее.

Кроме того, Лопес не глуп. Он не даст Ломаченко реванш, а лучше поднимется в весе. Вместе с тем, открытый вопрос, почему Василий боксировал с травмой, если она все-таки мешала ему? Характер характером, но на кону были не только титулы, но и честь... Для Лопеса важнее иметь в послужном списке Ломаченко, чем красивые пояса.

В конце концов, Ломаченко не стоит списывать со счетов. Василий – опытный боксер, который спокойно может боксировать в других категориях. Второй полулегкий вес – вполне приемлемый вариант для украинца, где есть Лео Санта Круз, Мигель Берчальт, Шакур Стивенсон и другие. Также Василий может драться с топ-соперниками, как Джервонта Дэвис или воплотить мечту и встретиться с Майки Гарсией. Ждем камбэк выдающегося украинца!

Иван Редкач

2020 год снова вернул на радары эпатажного Ивана Редкача. О своем существовании в боксе 34-летний Иван напомнил еще летом 2019 года, когда сенсационно нокаутировал Девона Александера.

В итоге Редкач получил шанс завоевать право выйти на титульный бой по версии WBC в полусреднем весе. Для этого Ивану нужно было победить только Дэнни Гарсию.

Но украинец, к сожалению, разочаровал. Гарсия внешне легко перебоксировал Редкача, который на память оставил свою забавную салатовую прическу и укус в стиле Майка Тайсона. За укус в бою с Гарсией он получил дисквалификацию, которую несколько сократили.

Редкач – Гарсия видео боя

В то же время Гарсия проиграл в бою за титул Эрролу Спену.

После поражения Редкач старается напоминать о себе. Иван часто делает резкие заявления в адрес Ломаченко или Усика. То он ставит на победу Лопеса, то заявляет, что тренер Усика Сергей Лапин имеет паспорт РФ. Почему украинские боксеры побили горшки – знают только они, им и разбираться. Жаль только, что не в ринге!

Виктор Постол

Еще один долгожданный бой для украинских болельщиков состоялся 29 августа. В рамках 1-го полусреднего веса боксировал Виктор Постол.

Бой Постола с чемпионом мира по версиям WBC и WBO Хосе Карлосом Рамиресом переносили дважды из-за пандемии. В конце концов, бойцы встретились в США.

Бой завершился победой американца решением судей: 113:115, 114:114, 112:116. Рамирес не доминировал и моментами было сложно сказать, где действующий чемпион. Постол провел отличный бой и записки судей справедливо его удивили.

Постол – Рамирес видеообзор боя

После поединка не один авторитетный эксперт заявлял, что насчитал ничью. И в самом деле, Постол дал ровный, хороший, конкурентный бой. Возможно, Виктор стал самым испытательным в карьере Рамиреса.

Украинец не планирует завершать карьеру. Однако 2021-й год может быть сложным для него. Бокс продолжает выходить из тени пандемии и без топ-соперников Постолу вряд ли будет выгодно находиться в режиме ожидания.

Как вариант Виктор рассматривает переход в полусредний вес (66 кг). А тут собрались интересные боксеры: Эррол Спенс, Майки Гарсия, Дэнни Гарсия, Шон Портер и Мэнни Пакьяо. Провести бой с одним из боксеров будет неоцененным опытом, которого Виктору, видимо, не хватает. После равного поединка с Рамиресом акции украинца точно должны были вырасти!

Александр Усик

Второй по уровню ожиданий бой состоялся в последний день октября. Усик в Лондоне наконец вышел в ринг с британцем Дереком Чисорой.

Прежде всего следует сказать, что бой мог и не состояться. Пандемия, травмы, гонорары – все было против бокса. Только желание обоих боксеров спасло шоу!

Усик после боя заявил о травме руки. Это тревожный звоночек, ведь украинец уже не впервые имеет подобные проблемы. Впрочем, сам Усик заявляет, что бокс не бывает без боли и травм.

Что касается боя с Чисорой, то первые раунды заставили волноваться за Усика. Британец напористо атаковал Усика, заставив того банально убегать. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что рано или поздно топливо у Чисоры бы закончилось. Это и случилось!

Выстояв первые раунды, Усик довел бой до вполне логичной победы по очкам. И в сухом итоге осталась некоторые неприятные моменты: куда пропала известная работа ног Усика, слишком открытая для тяжелого веса оборона и реальная разница в габаритах.

В ринге не самый сильный тяжеловес Чисора выглядел крупнее Усика чуть ли не вдвое. Украинец бомбардировал соперника красивыми ударами по голове, но до нокаута было далеко…

Учик – Чисора: видео за кулисами боя

Не стоит говорить, что у Усика не будет шансов с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером. Наш "кот" доказывал, что умеет удивлять, поэтому следует просто дождаться!

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2021 год будет решающим для Усика. Он должен провести бой за титул WBO, который принадлежит Джошуа. Если британец откажется встретиться с Усиком, то соперником украинца может стать Джо Джойс или Джозеф Паркер. Первого Усик уже побеждал в любителях, а со вторым – банально интересно увидеть Усика в одном ринге.

Артем Далакян

В 2020 году в Украине остался один действующий чемпион мира по боксу. Чемпионский пояс WBA в легчайшем весе сохранил Артем Далакян.

Еще в начале года 33-летний Далакян победил Хосбера Переса. Почти весь бой украинец боксировал с серьезной травмой руки, но смог отстоять звание чемпиона в четвертый раз подряд. Как минимум это демонстрирует класс и характер украинца!

Непобедимый Артем – ведущий боксер своего веса. Он, как Беринчик, ждет вызовов и стремится приобретать новые титулы.



Артем Далакян / Фото Иван Наконечный

Летом сообщалось, что украинский боксер встретится с чемпионом мира по версии WBC в легчайшем весе Хулио Сезарем Мартинесом. Но их бой не состоялся. Информация о дате боя оказалась фейком.

В то же время менеджеры Далакяна находятся в постоянном контакте с промоутерами других чемпионов по организации потенциальных боев.

В 2021 году Артем вполне может замахнуться на титул WBO, который остается вакантным. Также было бы интересно увидеть встречу украинца с обладателем титула IBF Морути Мталане.

Сергей Деревянченко

Поединок Деревянченко с Геннадием Головкиным в 2019 году выдался настолько зрелищным, что Сергею пророчили получение титула. Свой третий шанс за три года (как показывает опыт других украинцев – такое бывает редко) Сергей упустил в бою с Джермаллом Чарло в сентябре.

Непобедимый американец решил добровольно провести бой с Деревянченко, ведь тот хорошо себя показал с Головкиным. Сергей мог встретиться и с титулованным Саулем Альваресом, но там опять что-то "не срослось".

К сожалению, Деревянченко в третий раз проиграл в титульном бою. Если поединки с Даниэлем Джейкобсом и Головкиным были равными, то Чарло уверенно одолел украинца. Американец диктовал условия от первого гонга и не позволил Деревянченко навязать "зарубу". Только под конец боя мы увидели привычного Сергея.

Деревянченко мог спасти только нокаут, но Чарло продемонстрировал высокий класс…



Сергей Деревянченко / Фото Getty Images

Сергей, как и Постол, не отчаивается и продолжит боксировать. Сообщалось, что украинец желает спустится в дивизион ниже, чтобы продолжить свои выступления в первом среднем весе.

Здесь среди топ-соперников – чемпион мира по версиям WBC и IBF Джермелл Чарло, брат Джермалла Чарло и обладатель титула WBO Патрик Тейшера. Также Сергею может быть интересен бой с Лиамом Смитом.

Чтобы не решил Постол или Деревянченко – их судьба во многом будет зависеть от промоутеров!