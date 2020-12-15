Биатлонист сборной Украины Сергей Семенов пропустит 4-й этап Кубка мира в Хохфильцене. Украинец получил травму ребер и не сможет выступить в Австрии.

Семенов пропустил старт сезона из-за болезни. Теперь же помехой вернуться к гонкам стала травма, сообщает "Суспільне Спорт".

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Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра рассказал, что Семенов получил новую травму. Биатлонист упал на льду в Швейцарии.

У Сергея Семена новые проблемы: он упал на льду, его болит грудь и ребра. Не знаем, как он, что с ним дальше будет. Сергей пройдет обследование в Швейцарии, но я думаю, что он сломал ребро. Не можем рассчитывать на него,

– рассказал Санитра.

Сообщается, что падение произошло 10 декабря. Сергей до сих пор не прошел медобследование, поэтому характер травмы неизвестен.

Кто выступит в составе мужской сборной Украины

Кроме Семенова, отсутствует также Тарас Лесюк. Он вернулся в Украину из-за семейных обстоятельств.

На спринтерскую гонку в Хохфильцене 17 декабря выйдут пятеро биатлонистов:

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Руслан Ткаленко

Богдан Цимбал.



Календарь биатлонного сезона-2020/2021 / Инфографика 24 канала