Биатлонист сборной Украины Семенов упал на льду и из-за травмы пропустит гонки
Биатлонист сборной Украины Сергей Семенов пропустит 4-й этап Кубка мира в Хохфильцене. Украинец получил травму ребер и не сможет выступить в Австрии.
Семенов пропустил старт сезона из-за болезни. Теперь же помехой вернуться к гонкам стала травма, сообщает "Суспільне Спорт".
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Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра рассказал, что Семенов получил новую травму. Биатлонист упал на льду в Швейцарии.
У Сергея Семена новые проблемы: он упал на льду, его болит грудь и ребра. Не знаем, как он, что с ним дальше будет. Сергей пройдет обследование в Швейцарии, но я думаю, что он сломал ребро. Не можем рассчитывать на него,
– рассказал Санитра.
Сообщается, что падение произошло 10 декабря. Сергей до сих пор не прошел медобследование, поэтому характер травмы неизвестен.
Кто выступит в составе мужской сборной Украины
Кроме Семенова, отсутствует также Тарас Лесюк. Он вернулся в Украину из-за семейных обстоятельств.
На спринтерскую гонку в Хохфильцене 17 декабря выйдут пятеро биатлонистов:
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Руслан Ткаленко
- Богдан Цимбал.
Календарь биатлонного сезона-2020/2021 / Инфографика 24 канала
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