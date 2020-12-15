Украинский легендарный супертяжеловес Владимир Кличко (64-5, 53 KO) вошел в Международный зал боксерской славы.

Наряду с украинцем, в Зал выбрали американцев Флойда Мейвезера и Андре Уорда. Об этом сообщает BoxingScene.

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Официальная церемония их включения состоится 14 июня 2021 года в Канастоте.

Также в следующем году в церемонии примут участие Бернард Хопкинс, Хуан Мануэль Маркес и Шейн Мозли. Церемония их включения в Зал славы в нынешнем году не состоялась из-за пандемии COVID-19.

К слову. Брат Владимира – Виталий Кличко был удостоен включения в Зал славы в 2018 году.

Владимир Кличко все еще может вернуться на ринг