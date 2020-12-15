Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы
Украинский легендарный супертяжеловес Владимир Кличко (64-5, 53 KO) вошел в Международный зал боксерской славы.
Наряду с украинцем, в Зал выбрали американцев Флойда Мейвезера и Андре Уорда. Об этом сообщает BoxingScene.
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Официальная церемония их включения состоится 14 июня 2021 года в Канастоте.
Также в следующем году в церемонии примут участие Бернард Хопкинс, Хуан Мануэль Маркес и Шейн Мозли. Церемония их включения в Зал славы в нынешнем году не состоялась из-за пандемии COVID-19.
Владимир Кличко все еще может вернуться на ринг
- Владимир Кличко провел последний бой на профессиональном ринге 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Энтони Джошуа.
- В августе 2017 года Владимир объявил о завершении карьеры. После этого появлялись слухи якобы Кличко планирует вернуться на ринг.
- Сообщалось, что платформа DAZN подготовила контракт для Владимира. Сам боксер уклоняется от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.
- Владимир говорил, что готов вернуться на ринг не для того, чтобы просто кого-то победить, а ради рекорда. Вероятно, он имеет в виду именно рекорд Формана.
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