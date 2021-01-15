Провал сборной Украины по биатлону, Цыганков - самый дорогой игрок: топ-новости спорта 14 января
Женская сборная Украины по биатлону неудачно выступила в спринте в Оберхофе, а Виктор Цыганков признан самым дорогим украинским футболистом. Обзор главных новостей спорта за 14 января читайте в дайджесте Спорт 24.
Сборная Украины провалила спринт
Украинские биатлонисты продолжают оставаться без наград в сезоне-2020/2021, пишет 24 канал. 14 января спринтерской гонкой продолжился 6-й этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).
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Лучшее время из украинок продемонстрировала Юлия Джима. Она с двумя штрафными кругами финишировала 24-й. Чистая стрельба на втором огневом рубеже могла позволить Джиме побороться за призовые места.
В топ-30 из украинок смогла пробиться Валентина Семеренко. Она с одним промахом показала 28-е время. Вита Семеренко финишировала 60-й, а Елена Пидгрушная – 62-й.
Победу в спринте одержала норвежка Тирил Экхофф. Второе время в спринте продемонстрировала итальянка Доротея Вирер. Третьей с чистой стрельбой стала австрийка Лиза Тереза Хаузер.
Результаты гонки
1. Тирил Экхофф (Норвегия)
2. Доротея Вирер (Италия)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
...
24. Юлия Джима
28. Валентина Семеренко
60. Вита Семеренко
62. Елена Пидгрушная
Цыганков – самый дорогой украинский футболист
Специализированный портал Transfermarkt обновил цены на игроков, выступающих в украинской Премьер-лиге (УПЛ). Футболист Динамо Виктор Цыганков стал самым дорогим украинским игроком.
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Стоимость Цыганкова составляет 24 миллиона евро. Он обошел Руслана Малиновского из итальянской Аталанты (21 миллион евро) и Александра Зинченко из английского МанСити (20 миллионов евро).
Цыганков вырос в цене на 5 миллионов евро. При оценке в августе 2020 года его цена составляла 19 миллионов евро.
Топ-10 самых дорогих украинцев
- Виктор Цыганков, Динамо – 24 миллиона евро
- Руслан Малиновский, Аталанта – 21 миллион евро
- Александр Зинченко, Манчестер Сити – 20 миллионов евро.
- Виталий Миколенко, Динамо – 15 миллионов евро
- Роман Яремчук, Гент – 11 миллионов евро
- Николай Матвиенко, Шахтер – 11 миллионов евро
- Тарас Степаненко, Шахтер – 8 миллионов евро
- Андрей Ярмоленко, Вест Хэм – 7,5 миллионов евро
- Владислав Супряга, Динамо – 7,5 миллиона евро
- Марлос, Шахтер – 7 миллионов евро
Харден покинул Хьюстон
Лучший баскетболист НБА-2018 в составе Хьюстон Рокетс Джеймс Харден стал игроком Бруклин Нетс. Хьюстон договорился с Бруклином об обмене 31-летнего Хардена.
Сначала в соглашении были привлечены три стороны – Хьюстон, Бруклин и Кливленд. И Хьюстон договорился по еще одной сделке, получив Виктора Оладипо из Индианы.
Схема сделки по Хардену, учитывая все стороны:
- в Рокетс переходят: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, 3 пики 1-го раунда Бруклина (2022, 2024 2026 года, все без защиты), пик 1-го раунда Милуоки (2022, без защиты), 4 права обмена пиками 1-го раунда с Бруклином (2021, 2023, 2025, 2027 года, все без защиты);
- в Нетс переходит Джеймс Харден;
- в Индиане: Карис Лэвэрти, пик 2-го раунда.
- в Кливленд: Джарретт Аллен, Торин Принс.
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