Женская сборная Украины по биатлону неудачно выступила в спринте в Оберхофе, а Виктор Цыганков признан самым дорогим украинским футболистом. Обзор главных новостей спорта за 14 января читайте в дайджесте Спорт 24.

Сборная Украины провалила спринт

Украинские биатлонисты продолжают оставаться без наград в сезоне-2020/2021, пишет 24 канал. 14 января спринтерской гонкой продолжился 6-й этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

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Лучшее время из украинок продемонстрировала Юлия Джима. Она с двумя штрафными кругами финишировала 24-й. Чистая стрельба на втором огневом рубеже могла позволить Джиме побороться за призовые места.

В топ-30 из украинок смогла пробиться Валентина Семеренко. Она с одним промахом показала 28-е время. Вита Семеренко финишировала 60-й, а Елена Пидгрушная – 62-й.

Победу в спринте одержала норвежка Тирил Экхофф. Второе время в спринте продемонстрировала итальянка Доротея Вирер. Третьей с чистой стрельбой стала австрийка Лиза Тереза ​​Хаузер.

Результаты гонки

1. Тирил Экхофф (Норвегия)

2. Доротея Вирер (Италия)

3. Лиза Тереза ​​Хаузер (Австрия)

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24. Юлия Джима

28. Валентина Семеренко

60. Вита Семеренко

62. Елена Пидгрушная

Внимание. Украинка Дарья Блашко из-за проблем со здоровьем не вышла на старт.

Цыганков – самый дорогой украинский футболист

Специализированный портал Transfermarkt обновил цены на игроков, выступающих в украинской Премьер-лиге (УПЛ). Футболист Динамо Виктор Цыганков стал самым дорогим украинским игроком.

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Стоимость Цыганкова составляет 24 миллиона евро. Он обошел Руслана Малиновского из итальянской Аталанты (21 миллион евро) и Александра Зинченко из английского МанСити (20 миллионов евро).

Цыганков вырос в цене на 5 миллионов евро. При оценке в августе 2020 года его цена составляла 19 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих украинцев

Виктор Цыганков, Динамо – 24 миллиона евро

Руслан Малиновский, Аталанта – 21 миллион евро

Александр Зинченко, Манчестер Сити – 20 миллионов евро.

Виталий Миколенко, Динамо – 15 миллионов евро

Роман Яремчук, Гент – 11 миллионов евро

Николай Матвиенко, Шахтер – 11 миллионов евро

Тарас Степаненко, Шахтер – 8 миллионов евро

Андрей Ярмоленко, Вест Хэм – 7,5 миллионов евро

Владислав Супряга, Динамо – 7,5 миллиона евро

Марлос, Шахтер – 7 миллионов евро

Харден покинул Хьюстон

Лучший баскетболист НБА-2018 в составе Хьюстон Рокетс Джеймс Харден стал игроком Бруклин Нетс. Хьюстон договорился с Бруклином об обмене 31-летнего Хардена.

THE BEARD IS A BROOKLYN NET.



WELCOME TO BROOKLYN, JAMES HARDEN. pic.twitter.com/kFgVEd8qtU — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 14, 2021

Сначала в соглашении были привлечены три стороны – Хьюстон, Бруклин и Кливленд. И Хьюстон договорился по еще одной сделке, получив Виктора Оладипо из Индианы.

Схема сделки по Хардену, учитывая все стороны:

в Рокетс переходят: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, 3 пики 1-го раунда Бруклина (2022, 2024 2026 года, все без защиты), пик 1-го раунда Милуоки (2022, без защиты), 4 права обмена пиками 1-го раунда с Бруклином (2021, 2023, 2025, 2027 года, все без защиты);

в Нетс переходит Джеймс Харден;

в Индиане: Карис Лэвэрти, пик 2-го раунда.

в Кливленд: Джарретт Аллен, Торин Принс.

Внимание. Харден выступал за Хьюстон с 2012 года. В составе клуба из Техаса Джеймс 8 раз вызывался на Матч звезд НБА. Он стал MVP (лучшим игроком) в 2018 году и 6 раз попадал в первую символическую сборную по итогам сезона.