Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд 14 января не смогла завершить спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка мира. Норвежка упала на трассе в Оберхофе (Германия) и сошла с дистанции.

Причина падения Тандреволд

Норвежка упала во время последнего круга, информирует "Суспільне Спорт". Тандреволд после штрафного круга по результатам второй стрельбы вышла на дистанцию ​​с 9-м временем и исчезла из протоколов.

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Позже Ингрид показали в телеэфире в окружении тренеров разных команд. Норвежка лежала на снегу. Сообщается, что у нее возникли проблемы с дыханием.

По словам норвежских тренеров, причиной падения Тандреволд стала задержка дыхания на втором огневом рубеже. Норвежка на подъеме поняла, что не может бежать и легла.

Неподалеку от места, где упала Тандреволд, был спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан. Он позвал на помощь.



Тандреволд оказывают помощь / Скриншот

Ситуация под контролем

Тренер сборной Норвегии убеждает, что ситуация с Ингрид под контролем. Биатлонистку забрала скорая. Тандреволд осмотрели врачи и физиотерапевты.

После детального осмотра тренеры сборной Норвегии будут принимать решение об участии Тандреволд в следующих гонках.

Гонку в Оберхофе выиграла норвежка Тирил Экхофф. Украинские биатлонистки не смогли побороться за высокие места.