Портал Transfermarkt обновил цены на футболистов, выступающих в УПЛ. Поэтому изменились лидеры по стоимости.

По данным Transfermarkt, самым дорогим игроком УПЛ стал Виктор Цыганков. Футболист киевского Динамо оказался и самым дорогим украинцем в целом. Его оценили в 24 миллиона евро, что на 5 миллионов евро больше, чем во время прошлого оценивания.

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На втором месте Тете из Шахтера с ценником в 20 миллионов евро. Замыкает первую тройку Додо – 18 миллионов евро.

Стоит добавить, что Додо стал игроком, который больше всего прибавил в цене – сразу 8 миллионов евро. На столько же выросла цена и на Манора Соломона из Шахтера (с 7 миллионов евро до 15 миллионов евро).

Отметим и значительный рост цены на вратаря Шахтера Анатолия Трубина. Он теперь стоит 7 миллионов евро, что на 6,2 миллиона евро больше, чем до этого. Это на 775% больше, чем до этого.

Если же брать рост в цене в процентах, то в лидеры выбился нападающий Руха Николай Кухаревич. 19-летний футболист оценен в 500 тысяч евро. До этого его оценивали в 50 тысяч евро. Отметим, что им интересовался ряд бельгийских клубов (он даже ездил на медосмотр в Андерлехт). Но трансфер пока не состоялся.

Всего в списке 25 самых дорогих игроков УПЛ – только футболисты Динамо и Шахтера. Благодаря удачным выступлениям в Лиге чемпионов, игроки обеих команд выросли в цене (только у пяти спортсменов цена снизилась). Первая команда Шахтера оценена в 135 миллионов евро (31 игрок), а Динамо – в 103,65 миллиона евро (32 футболиста).

Топ-10 самых дорогих игроков УПЛ

Виктор Цыганков, Динамо – 24 миллиона евро Тете, Шахтер – 20 миллионов евро Додо, Шахтер – 18 миллионов евро Виталий Миколенко, Динамо – 15 миллионов евро Манор Соломон, Шахтер – 15 миллионов евро Николай Матвиенко, Шахтер – 11 миллионов евро Маркос Антонио, Шахтер – 8 милилонов евро Исмаили, Шахтер – 8 миллионов евро Владислав Супряга, Динамо – 7,5 миллиона евро Анатолий Трубин, Шахтер – 7 милилонов евро

Самыми дорогими игроками не из Шахтера стали полузащитник Зари Владислав Кочергин, Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня. Они оценены в 2 миллиона евро. Столько же – Ефим Конопля, который выступает в Десне, но принадлежит Шахтеру.

Больше всего обесценился защитник Шахтера Исмаили. Из-за травмы он пропустил значительную часть сезона, а его цена опустилась на 4 миллиона евро – до 8 миллионов евро.