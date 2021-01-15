Невдача збірної України з біатлону, Циганков – найдорожчий футболіст: топ-новини спорту 14 січня
Жіноча збірна України з біатлону невдало виступила у спринті в Оберхофі, а Віктор Циганков визнаний найдорожчим українським футболістом. Огляд головних новин спорту за 14 січня читайте у дайджесті Спорт 24.
Збірна України провалила спринт
Українські біатлоністи продовжують залишатися без нагород у сезоні-2020/2021, пише 24 канал. 14 січня спринтерською гонкою продовжився 6-й етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі (Німеччина).
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Найкращий час з українок продемонструвала Юлія Джима. Вона з двома штрафними колами фінішувала 24-ю. Чиста стрільба на другому вогневому рубежі могла дозволити Джимі поборотися за призові місця.
У топ-30 з українок змогла пробитися Валентина Семеренко. Вона з одним промахом продемонструвала 28-й час. Віта Семеренко фінішувала 60-ю, а Олена Підгрушна – 62-ю.
Перемогу в спринті здобула норвежка Тіріль Екхофф. Другий час у спринті продемонструвала італійка Доротея Вірер. Третьою з чистою стрільбою стала австрійка Ліза-Тереза Хаузер.
Результати гонки
1. Тіріль Екхофф (Норвегія)
2. Доротея Вірер (Італія)
3. Ліза-Тереза Хаузер (Австрія)
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24. Юлія Джима
28. Валентина Семеренко
60. Віта Семеренко
62. Олена Підгрушна
Циганков – найдорожчий український футболіст
Спеціалізований портал Transfermarkt оновив ціни на гравців, які виступають в українській Прем’єр-лізі (УПЛ). Футболіст Динамо Віктор Циганков став найдорожчим українським гравцем.
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Вартість Циганкова складає 24 мільйони євро. Він обійшов Руслана Маліновського з італійської Аталанти (21 мільйон євро) та Олександра Зінченка з англійського МанСіті (20 мільйонів євро).
Циганков зріс в ціні на 5 мільйонів євро. Під час оцінювання в серпні 2020 року його ціна становила 19 мільйонів євро.
Топ-10 найдорожчих українців
- Віктор Циганков, Динамо – 24 мільйони євро
- Руслан Маліновський, Аталанта – 21 мільйон євро
- Олександр Зінченко, Манчестер Сіті – 20 мільйонів євро.
- Віталій Миколенко, Динамо – 15 мільйонів євро
- Роман Яремчук, Гент – 11 мільйонів євро
- Микола Матвієнко, Шахтар – 11 мільйонів євро
- Тарас Степаненко, Шахтар – 8 мільйонів євро
- Андрій Ярмоленко, Вест Хем – 7,5 мільйонів євро
- Владислав Супряга, Динамо – 7,5 мільйона євро
- Марлос, Шахтар – 7 мільйонів євро
Харден покинув Х'юстон
Найкращий баскетболіст НБА-2018 у складі Х'юстон Рокетс Джеймс Харден став гравцем Бруклін Нетс. Х'юстон домовився з Брукліном про обмін 31-річного Хардена.
Спершу в угоді було залучено три сторони – Х'юстон, Бруклін і Клівленд. Та Х'юстон домовився по ще одній угоді, отримавши Віктора Оладіпо з Індіани.
Схема угоди по Хардену, враховуючи всі сторони:
- у Рокетс переходять: Віктор Оладіпо, Данте Екзам, Родіон Куруц, 3 піки 1-го раунду Брукліна (2022, 2024 2026 роки, все без захисту), пік 1-го раунду Мілуокі (2022, без захисту), 4 права обміну піками 1-го раунду з Брукліном (2021, 2023, 2025, 2027 роки, все без захисту);
- у Нетс переходить Джеймс Харден;
- в Індіану: Каріс Леверт, пік 2-го раунду.
- у Клівленд: Джарретт Аллен, Торін Прінс.
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