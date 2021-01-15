Жіноча збірна України з біатлону невдало виступила у спринті в Оберхофі, а Віктор Циганков визнаний найдорожчим українським футболістом. Огляд головних новин спорту за 14 січня читайте у дайджесті Спорт 24.

Збірна України провалила спринт

Українські біатлоністи продовжують залишатися без нагород у сезоні-2020/2021, пише 24 канал. 14 січня спринтерською гонкою продовжився 6-й етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі (Німеччина).

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Найкращий час з українок продемонструвала Юлія Джима. Вона з двома штрафними колами фінішувала 24-ю. Чиста стрільба на другому вогневому рубежі могла дозволити Джимі поборотися за призові місця.

У топ-30 з українок змогла пробитися Валентина Семеренко. Вона з одним промахом продемонструвала 28-й час. Віта Семеренко фінішувала 60-ю, а Олена Підгрушна – 62-ю.

Перемогу в спринті здобула норвежка Тіріль Екхофф. Другий час у спринті продемонструвала італійка Доротея Вірер. Третьою з чистою стрільбою стала австрійка Ліза-Тереза Хаузер.

Результати гонки

1. Тіріль Екхофф (Норвегія)

2. Доротея Вірер (Італія)

3. Ліза-Тереза Хаузер (Австрія)

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24. Юлія Джима

28. Валентина Семеренко

60. Віта Семеренко

62. Олена Підгрушна

До уваги. Українка Дар'я Блашко через проблеми зі здоров'ям не вийшла на старт.

Циганков – найдорожчий український футболіст

Спеціалізований портал Transfermarkt оновив ціни на гравців, які виступають в українській Прем’єр-лізі (УПЛ). Футболіст Динамо Віктор Циганков став найдорожчим українським гравцем.

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Вартість Циганкова складає 24 мільйони євро. Він обійшов Руслана Маліновського з італійської Аталанти (21 мільйон євро) та Олександра Зінченка з англійського МанСіті (20 мільйонів євро).

Циганков зріс в ціні на 5 мільйонів євро. Під час оцінювання в серпні 2020 року його ціна становила 19 мільйонів євро.

Топ-10 найдорожчих українців

Віктор Циганков, Динамо – 24 мільйони євро Руслан Маліновський, Аталанта – 21 мільйон євро Олександр Зінченко, Манчестер Сіті – 20 мільйонів євро. Віталій Миколенко, Динамо – 15 мільйонів євро Роман Яремчук, Гент – 11 мільйонів євро Микола Матвієнко, Шахтар – 11 мільйонів євро Тарас Степаненко, Шахтар – 8 мільйонів євро Андрій Ярмоленко, Вест Хем – 7,5 мільйонів євро Владислав Супряга, Динамо – 7,5 мільйона євро Марлос, Шахтар – 7 мільйонів євро

Харден покинув Х'юстон

Найкращий баскетболіст НБА-2018 у складі Х'юстон Рокетс Джеймс Харден став гравцем Бруклін Нетс. Х'юстон домовився з Брукліном про обмін 31-річного Хардена.

THE BEARD IS A BROOKLYN NET.



WELCOME TO BROOKLYN, JAMES HARDEN. pic.twitter.com/kFgVEd8qtU — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 14, 2021

Спершу в угоді було залучено три сторони – Х'юстон, Бруклін і Клівленд. Та Х'юстон домовився по ще одній угоді, отримавши Віктора Оладіпо з Індіани.

Схема угоди по Хардену, враховуючи всі сторони:

у Рокетс переходять: Віктор Оладіпо, Данте Екзам, Родіон Куруц, 3 піки 1-го раунду Брукліна (2022, 2024 2026 роки, все без захисту), пік 1-го раунду Мілуокі (2022, без захисту), 4 права обміну піками 1-го раунду з Брукліном (2021, 2023, 2025, 2027 роки, все без захисту);

у Нетс переходить Джеймс Харден;

в Індіану: Каріс Леверт, пік 2-го раунду.

у Клівленд: Джарретт Аллен, Торін Прінс.

До уваги. Харден виступав за Х'юстон з 2012 року. У складі клубу з Техасу Джеймс 8 разів викликався на Матч зірок НБА. Він став MVP (найкращим гравцем) у 2018 році і 6 разів потрапляв у першу символічну збірну за підсумками сезону.