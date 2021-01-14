Издание Transfermarkt обновило цены на игроков, выступающих в украинской премьер-лиге. После последнего обновления, вингер Динамо Виктор Цыганков стал самым дорогим украинским игроком.

Transfermarkt оценил Виктора Цыганкова в 24 миллиона евро. Благодаря этому он вышел на первое место не только среди игроков УПЛ, но и среди украинцев в целом. Он обошел Руслана Малиновского с итальянской Аталанты (21 миллион евро) и Александра Зинченко с английского МанСити (20 миллионов евро).

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Цыганков вырос в цене на 5 миллионов евро. При оценке в августе 2020 года его цена составляла 19 миллионов евро.

Поднялись в цене и остальные украинцы, которые выступают в Динамо и Шахтере, а также Заре и Десне.

Топ-10 самых дорогих украинцев

Виктор Цыганков, Динамо – 24 миллиона евро

Руслан Малиновский, Аталанта – 21 миллион евро

Александр Зинченко, Манчестер Сити – 20 миллионов евро.

Виталий Миколенко, Динамо – 15 миллионов евро

Роман Яремчук, Гент – 11 миллионов евро

Николай Матвиенко, Шахтер – 11 миллионов евро

Тарас Степаненко, Шахтер – 8 миллионов евро

Андрей Ярмоленко, Вест Хэм – 7,5 миллиона евро

Владислав Супряга, Динамо – 7,5 миллиона евро

Марлос, Шахтер – 7 миллионов евро

Отметим, что самыми дорогими украинцами с УПЛ, которые не выступают в Динамо или Шахтере, стали полузащитники Зари Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня. Каждый из них оценен в 2 миллиона евро. Столько же оценен и защитник Юхим Конопля, который выступает в Десне, но принадлежит Шахтеру.