Биатлонистка Дарья Блашко, которая в сезоне-2020/2021 лучшая среди всех представительниц Украины, пропустит спринт в Оберхофе (Германия). Блашко узнала, что пропустит гонку в Оберхофе в день старта.

Почему Блашко пропустит гонку

24-летняя Дарья Блашко не будет бежать спринт 6-го этапа Кубка мира из-за состояния здоровья. Об этом сообщает "Суспільне спорт".

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За день до гонки главный тренер сборной Украины Юрай Санитра рассказал, что у Блашко возникли проблемы со здоровьем. Следовательно, участие Дарьи в спринте решалось непосредственно в день старта.

Дарья Блашко была заявлена на спринт в последней стартовой группе. Она должна была выйти на старт под 86-м номером.

Вниманию. Блашко – лучшая из украинок в сезоне-2020/2021. В общем зачете она 27-я.

Без Блашко в гонке будут соревноваться четыре украинки:

18. Валентина Семеренко

43. Вита Семеренко

45. Елена Пидгрушная

80. Юлия Джима

Женский спринт начнется 14 января в 15:30.

Календарь биатлонного сезона-2020/2021 / Инфографика 24 канал