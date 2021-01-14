Лучшая украинская биатлонистка узнала, что пропустит гонку в Оберхофе перед самым стартом
Биатлонистка Дарья Блашко, которая в сезоне-2020/2021 лучшая среди всех представительниц Украины, пропустит спринт в Оберхофе (Германия). Блашко узнала, что пропустит гонку в Оберхофе в день старта.
Почему Блашко пропустит гонку
24-летняя Дарья Блашко не будет бежать спринт 6-го этапа Кубка мира из-за состояния здоровья. Об этом сообщает "Суспільне спорт".
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За день до гонки главный тренер сборной Украины Юрай Санитра рассказал, что у Блашко возникли проблемы со здоровьем. Следовательно, участие Дарьи в спринте решалось непосредственно в день старта.
Дарья Блашко была заявлена на спринт в последней стартовой группе. Она должна была выйти на старт под 86-м номером.
Без Блашко в гонке будут соревноваться четыре украинки:
18. Валентина Семеренко
43. Вита Семеренко
45. Елена Пидгрушная
80. Юлия Джима
Женский спринт начнется 14 января в 15:30.
Календарь биатлонного сезона-2020/2021 / Инфографика 24 канал
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