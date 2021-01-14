Биатлон: сборная Украины провалила спринт в Оберхофе, Экхофф выиграла 6-ую гонку в сезоне
Женской спринтерской гонкой 14 января продолжился 6-й этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Лучшей в спринте оказалась норвежка Тирил Экхофф.
На двух огневых рубежах Экхофф допустила один промах, пишет 24 канал. И хорошая работа на дистанции позволила Экхоффу отпраздновать очередную победу в сезоне.
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Второе время в спринте продемонстрировала итальянка Доротея Вирер. С чистой стрельбой итальянка проиграла Экхофф 9 секунд. Третьей с чистой стрельбой стала австрийка Лиза-Тереза Хаузер.
Результаты гонки
1. Тирил Экхофф (Норвегия)
2. Доротея Вирер (Италия)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
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24. Юлия Джима
28. Валентина Семеренко
60. Вита Семеренко
62. Елена Пидгрушная
Как выступили украинки
Женский спринт из-за проблем со здоровьем пропускала Дарья Блашко. Таким образом, Украину представляли четверо биатлонисток.
Самое лучшее время из украинок продемонстрировала Юлия Джима. Она пробежала два штрафных круга – 28-й результат. Валентина Семеренко с одним промахом – 27-ая.
Вита Семеренко также не закрыла две мишени – 60-е время. Лидер сборной Украины Елена Пидгрушная показала худшую стрельбу. С тремя промахами Елена только 62-ая.
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