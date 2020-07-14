В понедельник, 13 июля, произошло множество важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Дата матча за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"

Суперкубок Украины в 2020 году разыграют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Первый клуб стал победителем УПЛ, а киевляне выиграли Кубок Украины.

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Пока официальных даты и места матча нет. Однако есть предварительный календарь, в котором запланировано проведение этого матча на 25 августа. Местом проведения матча выбрали НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Шахтер" без летнего перерыва

При определенных обстоятельствах игроки "Шахтера" не будут иметь отпуска между нынешним сезоном и следующим. 19 июля команда сыграет последний матч чемпионата. После этого у "горняков" начнется подготовка к матчам 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга". Игра запланирована на 5 августа.

Если "Шахтер" пройдет дальше, то в четвертьфинале сыграет против победителя пары "Айнтрахт" – "Базель". Этот матч состоится в немецком Гельзенкирхене 11 августа. После этого команду может ожидать полуфинал 16 августа в Кельне. Там же запланирован и финал Лиги Европы 21 августа.

Поэтому при условии выхода "Шахтера" в финал Лиги Европы, их матч первого тура УПЛ придется перенести, а сами игроки не будут иметь время на подготовку к новому сезону.

Суд отменил дисквалификацию "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес положительный вердикт по вопросу участия "Манчестер Сити" в еврокубках. Арбитраж удовлетворил апелляцию, поданную английским клубом. "Манчестер Сити" обжаловал решение УЕФА, который в феврале решил исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей.

Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию "горожан". Штраф уменьшен с 30 миллионов евро в 10 миллионов евро.

Гол Артема Кравца спас его команду от поражения

Нападающий "Кайсериспор" и сборной Украины Артем Кравец принес ничью своему клубу в матче 32-го тура чемпионата Турции с "Газиантеп" (1:1).

Портной провел полный матч, а на 90+2 минуте сравнял счет, когда "Кайсериспор" уже играл вдевятером.

35 лет назад Сергей Бубка совершил исторический прыжок

13 июля 1985 года , ровно 35 лет назад произошло историческое событие. В Париже на Гран-при по прыжкам с шестом, которое было посвящено Дню взятия Бастилии, украинец Сергей Бубка впервые в истории спорта преодолел недостижимую ранее ни одному человеку высоту 6 метров.

В спорт тех лет это был прорыв. Невероятное событие, которое привлекло огромное количество внимания к украинским спортсменам и Сергею в частности.