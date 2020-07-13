Первый в мире: 35 лет назад Сергей Бубка совершил исторический прыжок – видео
13 июля 1985 года, ровно 35 лет назад произошло историческое событие. В Париже на гран-при по прыжкам с шестом, которое было посвящено Дню взятия Бастилии, украинец Сергей Бубка впервые в истории спорта преодолел недостижимую ранее ни одному человеку высоту 6 метров.
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
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Для спорта тех лет это был прорыв. Невероятное событие, которое привлекло огромное количество внимания к украинским спортсменам и Сергею в частности.
Его прыжок ознаменовал начало "новой эры" в легкоатлетическом мире. О Сергее Бубке, чей прыжок сравнили с настоящим взятием Бастилии, говорили: "Сверхчеловек шеста", "Легкоатлетический космос", "Покоритель Эвереста по прыжкам", "Прыжок в ХХІ век"…
Что известно о Сергее Бубке
Невероятные результаты Олимпийского чемпиона, 10-кратного чемпиона мира, обладателя 35 мировых рекордов по многим показателям остаются непреодолимыми. Его достижения уникальны. Он завоевал все высшие титулы на чемпионатах страны, Европы и мира, Олимпийских играх, Кубках Европы и мира.
Высота Сергея Бубки в 6,14 метра на открытом воздухе (в олимпийском виде программы) и сегодня остается непревзойденной. За наибольшее количество мировых достижений в легкоатлетическом спорте он занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
За выдающиеся спортивные достижения Бубка первым среди отечественных спортсменов был удостоен высшей государственной награды – звания Героя Украины.
После окончания спортивной карьеры Сергей Бубка стал успешным спортивным менеджером. В настоящее время он занимает руководящие должности в Международном Олимпийском Комитете, является членом Исполкома МОК, а также занимает должность первого вице-президента в Мировой легкой атлетике (World Athletics). С 2005 года возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины.