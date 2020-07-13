Суперкубок Украины в 2020 году разыграют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Первый клуб стал победителем УПЛ, а киевляне выиграли Кубок Украины.

Пока официальной даты и места матча нет. Однако есть предварительный календарь, в котором запланировано проведение этого матча на 25 августа. Об этом заявил генеральный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии Meta-ratings.com.ua.

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Местом проведения матча выбрали НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Киев для Суперкубка в нынешней ситуации – оптимальный вариант. И не только потому, что чемпион страны и обладатель Кубка базируются в Киеве. Дело в том, что сразу после матча за Суперкубок главный тренер национальной команды Андрей Шевченко сможет получить в свое распоряжение сборников "Шахтера" и "Динамо", чтобы начать подготовку к матчу сборной Украины против команды Швейцарии", – рассказал Евгений Дикий.

Когда же начнется новый сезон в УПЛ

В этом же предыдущем календаре указано, что новый сезон в УПЛ начнется 22 августа. Однако после этого команды сразу пойдут на перерыв, связанный с матчами сборной.

Сборная Украины в начале сентября проведет два матча в рамках Лиги наций. Сначала 3 сентября во Львове "сине-желтые" сыграют со сборной Швейцарии, а уже 6 сентября на выезде померятся силами со сборной Испании.

"Шахтер" без летнего перерыва

Стоит добавить, что при определенных обстоятельствах игроки "Шахтера" не будут иметь отпуска между нынешним сезоном и следующим. 19 июля команда сыграет последний матч чемпионата. После этого у "горняков" начнется подготовка к матчам 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга". Игра запланирована на 5 августа.

Если "Шахтер" пройдет дальше, то в четвертьфинале сыграет против победителя пары "Айнтрахт" – "Базель". Этот матч состоится в немецком Гельзенкирхене 11 августа. После этого команду может ожидать полуфинал 16 августа в Кельне. Там же запланирован и финал Лиги Европы 21 августа.

Поэтому при условии выхода "Шахтера" в финал Лиги Европы, их матч первого тура УПЛ придется перенести, а сами игроки не будут иметь время на подготовку к новому сезону.

Отметим, что за два тура до окончания чемпионата руководство "Шахтера" предоставило отпуск некоторым основным игрокам.