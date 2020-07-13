Киевское "Динамо" готово отпустить лидера команды Виктора Цыганкова менее чем за 20 миллионов евро, но его клаусула в контракте является значительно большей.

В этом уверен ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, который общался по этому поводу с президентом столичного клуба Игорем Суркисом.

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Клаусула Цыганкова составляет 50 миллионов евро, но это не значит, что если "Динамо" предложат 49 миллионов, то потенциального покупателя пошлют на фиг.

"Думаю, что психологически Цыганкова готовы продать за 20-25 миллионов, но по ценам после карантина это вполне может быть сумма в 15 миллионов с какими-то бонусами, как это было в случае с Ярмоленко. За Андрея киевляне продолжали получать деньги даже после того, как он перешел в "Вест Хэм". Там была сумма в 5 процентов от следующего трансфера, и "Динамо" получило миллион", – рассказал Спиваковский.

Также журналист Сергей Болотников отметил, что трансфер Цыганкова курирует лично Григорий Суркис. Старший из братьев считает, что Виктор – это главный актив клуба.

Карьера Цыганкова в "Динамо"