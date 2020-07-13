"Динамо" установило огромные отступные за Цыганкова, а трансфером руководит Суркис-старший – СМИ
Киевское "Динамо" готово отпустить лидера команды Виктора Цыганкова менее чем за 20 миллионов евро, но его клаусула в контракте является значительно большей.
В этом уверен ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, который общался по этому поводу с президентом столичного клуба Игорем Суркисом.
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Клаусула Цыганкова составляет 50 миллионов евро, но это не значит, что если "Динамо" предложат 49 миллионов, то потенциального покупателя пошлют на фиг.
"Думаю, что психологически Цыганкова готовы продать за 20-25 миллионов, но по ценам после карантина это вполне может быть сумма в 15 миллионов с какими-то бонусами, как это было в случае с Ярмоленко. За Андрея киевляне продолжали получать деньги даже после того, как он перешел в "Вест Хэм". Там была сумма в 5 процентов от следующего трансфера, и "Динамо" получило миллион", – рассказал Спиваковский.
Также журналист Сергей Болотников отметил, что трансфер Цыганкова курирует лично Григорий Суркис. Старший из братьев считает, что Виктор – это главный актив клуба.
Карьера Цыганкова в "Динамо"
- В 2016 году Цыганков дебютировал за киевлян в УПЛ. В 2017 году Виктор Цыганков стал самым молодым игроком "Динамо", который оформил хет-трик, чем помог киевлянам одержать домашнюю разгромную победу над львовскими "Карпатами" (5:0).
- По итогам сезона 2018/19 стал лучшим игроком сезона в УПЛ по системе "гол+пас" (18+11), но занял вторую строчку как в гонке бомбардиров, так и в списке лучших ассистентов, отстав на один балл от "горняков" Жуниора Мораеса и Тайсона, соответственно.
- Летом 2016 года дебютировал в национальной сборной Украины.