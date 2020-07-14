У понеділок, 13 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Дата матчу за Суперкубок України "Шахтар" – "Динамо"

Суперкубок України у 2020 році розіграють донецький "Шахтар" та київське "Динамо". Перший клуб став переможцем УПЛ, а кияни виграли Кубок України.

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Поки офіційних дати та місця матчу немає. Однак є попередній календар, в якому заплановано проведення цього матчу на 25 серпня. Місцем проведення матчу обрали НСК "Олімпійський" в Києві.

"Шахтар" без літньої перерви

За певних обставин гравці "Шахтаря" не будуть мати відпустки між теперішнім сезоном і наступним. 19 липня команда зіграє останній матч чемпіонату. Після цього в "гірників" розпочнеться підготовка до матчів 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга". Гра запланована на 5 серпня.

Якщо "Шахтар" пройде далі, то у чвертьфіналі зіграє проти переможця пари "Айнтрахт" – "Базель". Цей матч відбудеться в німецькому Гельзенкірхені 11 серпня. Після цього на команду може очікувати півфінал 16 серпня в Кельні. Там же запланований і фінал Ліги Європи 21 серпня.

Тож за умови виходу "Шахтаря" у фінал Ліги Європи, їх матч першого туру УПЛ доведеться перенести, а самі гравці не будуть мати час на підготовку до нового сезону.

Суд скасував дискваліфікацію "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів

Спортивний арбітражний суд (CAS) виніс позитивний вердикт з питання участі "Манчестер Сіті" в єврокубках. Арбітраж задовольнив апеляцію, подану англійським клубом. "Манчестер Сіті" оскаржував рішення УЄФА, який в лютому вирішив виключити клуб з єврокубків на два сезони за порушення фінансового фейр-плей.

Спортивний арбітражний суд скасував дискваліфікацію "містян". Штраф зменшений з 30 мільйонів євро до 10 мільйонів євро.

Гол Артема Кравця врятував його команду від поразки

Нападник "Кайсеріспору" та збірної України Артем Кравець приніс нічию своєму клубу в матчі 32-го туру чемпіонату Туреччини з "Газіантепом" (1:1).

Кравець провів повний матч, а на 90+2 хвилині зрівняв рахунок, коли "Кайсеріспор" вже грав удев'ятьох.

35 років тому Сергій Бубка здійснив історичний стрибок

13 липня 1985 року, рівно 35 років тому відбулася історична подія. У Парижі на гран-прі зі стрибків з жердиною, яке було присвячено Дню взяття Бастилії, українець Сергій Бубка вперше в історії спорту подолав недосяжну раніше жодній людині висоту 6 метрів.

Для спорту тих років це був прорив. Неймовірна подія, яка привернула величезну кількість уваги до українських спортсменів і Сергія зокрема.