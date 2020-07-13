Суд официально отменил дисквалификацию "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес положительный вердикт по вопросу участия "Манчестер Сити" в еврокубках. Клуб долго готовил апелляцию и уже известно официальное решение.
Арбитраж удовлетворил апелляцию, поданную английским клубом. "Манчестер Сити" обжаловал решение УЕФА, который в феврале решил исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушения финансового фэйр-плей. Об этом сообщает Sky Sports.
Читайте также: Суд удовлетворил апелляцию "МанСити", клуб не будет исключен из Лиги чемпионов – журналист
Спортивный арбитражный суд поддержал апелляцию клуба и отменил дисквалификацию. Штраф уменьшен с 30 миллионов евро до 10 миллионов евро.
"В то время как "Манчестер Сити" и его юрисконсульты еще не рассмотрели полное решение Спортивного арбитражного суда (CAS), клуб приветствует последствия сегодняшнего решения в качестве подтверждения позиции клуба и совокупности доказательств того, что он смог презентовать. Клуб хотел бы поблагодарить членов группы за их усердие и должный процесс, которым они управляли", – говорится в заявлении "Манчестер Сити".
В чем виноват "Манчестер Сити"?
- В мае прошлого года Следственная палата органа УЕФА по финансовому контролю за клубами заявила о несоблюдении "горожанами" правил регистрации футболистов и принципов финансового фэйр-плей.
- Поводом для расследования УЕФА стали материалы Football Leaks, который в конце 2018 года опубликовал секретную внутреннюю документацию "Ман Сити", в которой говорилось о махинациях, чтобы обойти финансовый фэйр-плей.
- Football Leaks показал документы, в которых содержится информация, в частности, о том, что "Сити" с 2012 года работал по "схеме", с помощью которой руководство клуба переписывало расходы клуба на аутсорсинг другим компаниям, скрывая данные от аудиторов УЕФА.
- Всего, по сообщениям немецкого журнала Der Spiegel, "Манчестер Сити" в 2014 году нарушил правила финансового фэйр-плей на 188 миллионов евро (167 миллионов фунтов стерлингов).