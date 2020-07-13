Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес положительный вердикт по вопросу участия "Манчестер Сити" в еврокубках. Клуб долго готовил апелляцию и уже известно официальное решение.

Арбитраж удовлетворил апелляцию, поданную английским клубом. "Манчестер Сити" обжаловал решение УЕФА, который в феврале решил исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушения финансового фэйр-плей. Об этом сообщает Sky Sports.

Читайте также: Суд удовлетворил апелляцию "МанСити", клуб не будет исключен из Лиги чемпионов – журналист

Спортивный арбитражный суд поддержал апелляцию клуба и отменил дисквалификацию. Штраф уменьшен с 30 миллионов евро до 10 миллионов евро.

"В то время как "Манчестер Сити" и его юрисконсульты еще не рассмотрели полное решение Спортивного арбитражного суда (CAS), клуб приветствует последствия сегодняшнего решения в качестве подтверждения позиции клуба и совокупности доказательств того, что он смог презентовать. Клуб хотел бы поблагодарить членов группы за их усердие и должный процесс, которым они управляли", – говорится в заявлении "Манчестер Сити".

В чем виноват "Манчестер Сити"?