Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра определился с заявкой команды на женскую спринтерскую гонку на чемпионате мира.

На главном турнире сезона впервые выступит Дарья Блашко. Также в заявку попали Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Валентина Семеренко. Их стартовые номера будут объявлены позже.

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Таким образом, гонку пропустят Вита Семеренко и Анастасия Меркушина. Спринт состоится в субботу, 13 февраля. Начало – в 15:30.

Как прошел мужской спринт

Победу в спринте неожиданно получил шведский биатлонист Мартин Понсилуома. Он преодолел спринт без единого промаха на стрельбе, что позволило ему выиграть "золото".

Серебряную медаль получил французский биатлонист Симон Детьё. Он, как и Понсилуома стрелял чисто, но проиграл шведу 11 секунд. Детьё всего на одну секунду опередил своего земляка Эмильена Жаклена. Последний с одним промахом проиграл Понсилуоме 12 секунд и завоевал "бронзу".

Украину в спринте представляли четверо биатлонистов. К сожалению, наши биатлонисты не смогли побороться за награды или высокие места. Помешала этому не слишком удачная стрельба.

Результаты гонки

1. Мартин Понсилуома (Швеция)

2. Симон Детьё (Франция)

3. Эмильен Жаклен (Франция)

...

20. Артем Прима (Украина)

23. Дмитрий Пидручный

30. Богдан Цымбал

78. Антон Дудченко