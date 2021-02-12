Организаторы премии "Футбольные звезды Украины" назвали имена трех игроков, претендующих на звание лучшего футболиста в Украине в 2020 году. Борьбу будут вести представители Динамо и Шахтера.

На награду претендуют полузащитник Динамо Виктор Цыганков, а также двое "горняков" – Тайсон и Тарас Степаненко.

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Тайсон. Один из лидеров донецкого Шахтера, чья яркая игра помогла его клубу в 2020 году завоевать золотые медали УПЛ и дойти до полуфинала Лиги Европы. Тайсон уже побеждал в этой номинации в 2019 году.

Тарас Степаненко. Игрок, без которого сложно представить как донецкий Шахтер, так и сборную Украины. 2020 год стал довольно тяжелым для Тараса, но он смог не только восстановиться от травмы, но и выйти на свой привычный высокий уровень игры и помочь и своему клубу, и сборной.

Виктор Цыганков. Один из самых перспективных украинских игроков, защищающий цвета киевского Динамо. Бесспорный лидер команды, который уже не первый год находится на прицеле многих топ-клубов Европы. Виктор дважды признавался лучшим молодым игроком.

Стоит добавить, что все трое попали в перечень претендентов на попадание в символическую сборную футболистов в Украине.

Кроме того, Виктор Цыганков стал лучшим игроком УПЛ в опросе среди игроков и тренеров команд. Именно вингер Динамо является самым дорогим игроком УПЛ.

Также два гола Цыганкова претендуют на звание лучших по итогам 2020 года.

Награждение победителей премии "Футбольные звезды Украины" состоится в понедельник, 15 февраля.