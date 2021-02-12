Чемпионат мира по биатлону-2021 продолжился в словенской Поклюке. В пятницу, 12-го февраля, состоялась мужская спринтерская гонка.

Победу в спринте неожиданно получил шведский биатлонист Мартин Понсилуома. Он преодолел спринт без единого промаха на стрельбе, что позволило ему выиграть "золото".

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Серебряную медаль получил французский биатлонист Симон Дестье. Он, как и Понсилуома стрелял чисто, но проиграл шведу 11 секунд.

Дестье всего на одну секунду опередил своего земляка Эмильена Жаклена. Последний с одним промахом проиграл Понсилуоме 12 секунд и завоевал "бронзу".

Результаты гонки

1. Мартин Понсилуома (Швеция)

2. Симон Дестье (Франция)

3. Эмильен Жаклен (Франция)

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20. Артем Прима (Украина)

23. Дмитрий Пидручный

30. Богдан Цымбал

78. Антон Дудченко

Как выступили украинцы

Украину в спринте представляли четверо биатлонистов. К сожалению, наши биатлонисты не смогли побороться за награды или высокие места. Помешала этому не слишком удачная стрельба.

Лучшее время показал Артем Прима – 20-е место. Он допустил одну ошибку на первом огневом рубеже и проиграл победителю одну минуту.

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный несмотря на два промаха финишировал 23-м. Он проиграл Приме всего 4 секунды.

Лучше всего из наших биатлонистов стрелял Богдан Цымбал, который преодолел два огневых рубежа без единого промаха. Однако на дистанции Богдан проиграл конкурентам в скорости. В итоге Цымбал продемонстрировал 30-е время.

Хуже всего спринт преодолел Антон Дудченко. Он допустил аж три промаха и финишировал 78-м.

Уже в воскресенье, 14 февраля, состоится мужская гонка по результатам спринта. Участие в ней примут трое украинцев – Пидручный, Прима и Цымбал.



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