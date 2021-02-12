Глава оргкомитета Олимпиады в Токио подал в отставку на фоне сексистского скандала
Организационный комитет по подготовке Олимпийских игр в Токио лишился своего руководителя. Бывший премьер-министр Японии Есиро Мори добровольно сложил с себя полномочия председателя оргкомитета.
Источник:Kyodo News
Скандал разгорелся после заявления 83-летнего Мори против увеличения числа женщин в спорткомитете и федерациях.
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По его мнению это приводит к затягиванию заседаний из-за их частых и длительных выступлений. Женщины "испытывают трудности четко выражать свое мнение", заявил он.
Море осудили ряд политиков и компаний – спонсоров Олимпийских игр, включая автомобильный концерн Toyota. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что "нельзя позволять себе подобных комментариев", а Международный олимпийский комитет (МОК) назвал слова Мори "абсолютно неприемлемыми".
Около 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня отказались от работы в знак протеста против Мори. Оппозиция потребовала от правительства немедленно отправить его в отставку. После этого японский функционер принес извинения за высказывания.
Кто заменит Мори
По информации японских СМИ, оргкомитет Игр в Токио после отставки Мори возглавит мэр Олимпийской деревни Сабуро Кавабути. 84-летний бывший футболист в настоящее время также является советником в Японской футбольной федерации.
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