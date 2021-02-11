В среду, 10 февраля, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Сборная Украины по биатлону обидно потеряла медаль чемпионата мира

В словенской Поклюке 10 февраля стартовал чемпионат мира по биатлону-2021. Первой гонкой чемпионата мира стала смешанная эстафета, в которой сборная Украины едва не получила медаль.

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Уверенную победу в эстафете одержала Норвегия. Сборная Австрии заняла второе место. Третье место заняла Швеция, которая на последних метрах дистанции опередила Украину.

Результаты гонки

1. Норвегия (Легрейд, Бё, Экхофф, Олсбю)

2. Австрия (Коматц, Эдер, Здуц, Хаузер)

3. Швеция (Самуэльссон, Понсилуома, Перссон, Эберг)

4. Украина (Прима, Пидручный, Джима, Пидгрушная)

Ярмоленко получил травму в Кубке Англии

Игра футболиста Вест Хэма Андрея Ярмоленко только начала набирать обороты, как украинец снова травмировался. Произошло это в кубковом противостоянии с Манчестер Юнайтед.

Главный наставник Вест Хэма Дэвид Мойес на послематчевой пресс-конференции прояснил ситуацию с характером травмы Андрея Ярмоленко. Сколько именно времени пропустит футболист пока неизвестно. Тренер надеется, что такое повреждение Андрея не будет слишком серьезным.

Для полузащитника это появление на поле стало 21-м в сезоне во всех турнирах. За это время украинец трижды отличился в воротах соперников и еще 4 раза ассистировал одноклубникам.

Шахтер возмутился решением не включить Каштру в топ-3 тренеров в Украине

15 февраля в Украине во время церемонии "Футбольные звезды Украины" будет назван лучший тренер мужской команды. На эту награду претендуют Мирча Луческу (Динамо), Виктор Скрипник (Зоря) и Александр Рябоконь (Десна).

В Шахтере возмутились из-за этого. Они перечислили главные достижения Луиша Каштру за 2020 год