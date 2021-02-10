Чемпионат мира по биатлону-2021: онлайн-трансляция
Несмотря на все коронавирусные ограничения, в Поклюке с 10-го по 21 февраля состоится чемпионат мира по биатлону. Любители биатлона могут следить за всеми гонками, не покидая сайт Спорт 24.
Источник:24 канал
В среду, 10 февраля, чемпионат мира начнется смешанной эстафетой, где выступит и Украина. Начало гонки – в 16:00.
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Сборную Украины представят: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.
Чемпионат мира по биатлону-2021: онлайн-трансляция
Трансляция с официального сайта IBU
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