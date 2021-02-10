Несмотря на все коронавирусные ограничения, в Поклюке с 10-го по 21 февраля состоится чемпионат мира по биатлону. Любители биатлона могут следить за всеми гонками, не покидая сайт Спорт 24.

В среду, 10 февраля, чемпионат мира начнется смешанной эстафетой, где выступит и Украина. Начало гонки – в 16:00. Смотрите также: Чемпионат мира по биатлону-2021: где смотреть онлайн Сборную Украины представят: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Елена Пидгрушная. Чемпионат мира по биатлону-2021: онлайн-трансляция Трансляция с официального сайта IBU

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