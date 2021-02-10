В словенской Поклюке 10 февраля стартовал чемпионат мира по биатлону-2021. Первой гонкой чемпионата мира стала смешанная эстафета, в которой сборная Украины едва не получила медаль.

Уверенную победу в эстафете одержала Норвегия. Сборная Австрии заняла второе место. Третье место завоевала Швеция, которая на последних метрах дистанции опередила Украину.

Стоит внимания Чемпионат мира по биатлону-2021: фавориты и шансы Украины на медали

Результаты гонки

1. Норвегия (Легрейд, Бё, Экхофф, Олсбю)

2. Австрия (Коматц, Эдер, Здуц, Хаузер)

3. Швеция (Самуэльссон, Понсилуома, Перссон, Эберг)

4. Украина (Прима, Подручный, Джима, Пидгрушная)

Ход гонки

Традиционно первые два этапа в смешанной эстафете бежали мужчины. После первой стрельбы только четыре сборные отстрелялись чисто – Норвегия, Словения, Швеция и Канада. Украинец Артем Прима использовал один запасной патрон и покинул стадион 6-м.

На второй стрельбе лучше всего работали сборные Беларуси и Франции, которые вышли в лидеры. Прима закрыл все 5 мишеней и передал эстафету Дмитрию Пидручному 5-м.

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На первую стрельбу второго этапа первыми пришли норвежец Йоханнес Бё и француз Кантен Фийон-Майе. Несмотря на промахи они сохранили лидерство. Украинец Пидручный использовал один запасной патрон и проиграл Бё более 10 секунд.

Бё с одним запасным патроном отработал на "стойке" и увеличил отрыв от Фийона-Майе. Пидручный допустил 2 промаха, но сумел подняться на 3 строчку. Однако отставание Дмитрия от лидера уже составляло 55 секунд.

Норвежка Тириль Экхофф уже после первой стрельбы несколько растеряла преимущество, которое получил Бё. Два запасных патрона позволили француженке Анаис-Шевалье-Буше сократить отставание до 30 секунд.

Украинка Юлия Джима использовала один запасной патрон и держалась на 3-м месте. Однако Джима подпустила соперниц, которые чуточку лучше отстрелялись.

После второй стрельбы Экхофф осталась лидером, ведь Шевалье-Буше "поймала" штрафной круг. На второе место благодаря безупречной стрельбе вышла Юлия Джима. На "хвосте" у Украины были представительницы Австрии и Швеции.

До передачи эстафеты Елене Пидгрушной невероятная Джима сумела оставить соперниц далеко позади – 18 секунд преимущества. Гандикап, который получила Джима, был важен, ведь на последнем этапе в Швеции и Австрии бежали быстрые Ханна Эберг и Лиза-Тереза Хаузер.

По итогам стрельбы лежа Марте Олсбю Ройселанд сохранила лидерство для Норвегии. Елена Пидгрушная уверенно закрыла 5 мишеней, однако Хаузер сократила отставание до 5 секунд. Зато Эберг из-за промахов уже проигрывала Пидгрушной 25 секунд.

Марте Олсбю заставила поволноваться норвежских фанов, ведь использовала три запасных патрона. Но несмотря на это она смогла одержать победу. Хаузер и Пидгрушная вместе пришли на последнюю стрельбу. Австрийка с одним запасным патроном закрыла все мишени и завоевала "серебро".

Елена Пидгрушная допустила аж 3 промаха и пропустила вперед Ханну Эберг. Но шведка опережала Пидгрушную всего на несколько секунд и украинка отыгрывала ходом. Борьба за "бронзу" была чрезвычайно горячая!

К сожалению, Эберг сохранила третье место, опередив Пидгрушную на полсекунды.



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