В Украине назвали трех тренеров, претендующих на звание лучшего наставника в Украине. В этом перечне не оказалось тренера Шахтера Луиша Каштру.

15 февраля в Украине во время церемонии "Футбольные звезды Украины" будет названо лучшего тренера мужской команды. На эту награду претендуют Мирча Луческу (Динамо), Виктор Скрипник (Заря) и Александр Рябоконь (Десна).

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В Шахтере возмутились из-за этого. Они перечислили главные достижения Луиша Каштру за 2020 год

чемпион Украины (с рекордным отрывом в +23 балла);

полуфинал Лиги Европы;

еврокубковая весна.

"Но тренер не в топ-3 лучших по версии Украинской ассоциации футбола. Вы серьезно?", – задались вопросом в Шахтере.