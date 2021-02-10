Шахтер возмутился из-за решения не включать Луиша Каштру в топ-3 лучших тренеров в Украине
В Украине назвали трех тренеров, претендующих на звание лучшего наставника в Украине. В этом перечне не оказалось тренера Шахтера Луиша Каштру.
Источник:твиттер Шахтера
15 февраля в Украине во время церемонии "Футбольные звезды Украины" будет названо лучшего тренера мужской команды. На эту награду претендуют Мирча Луческу (Динамо), Виктор Скрипник (Заря) и Александр Рябоконь (Десна).
Вот так Готов на все, чтобы покинуть Шахтер: детали переговоров Тайсона с бразильским клубом
В Шахтере возмутились из-за этого. Они перечислили главные достижения Луиша Каштру за 2020 год
- чемпион Украины (с рекордным отрывом в +23 балла);
- полуфинал Лиги Европы;
- еврокубковая весна.
"Но тренер не в топ-3 лучших по версии Украинской ассоциации футбола. Вы серьезно?", – задались вопросом в Шахтере.
Поделиться новостью
Выбор редакции
-
Приедет ли Илон Маск в Украину и полетит ли украинец на Луну: интересные ставки от букмекеров2 февраля , 12:05
-
Супербоул 2021: анонс и прогноз на финальный матч Национальной футбольной Лиги7 февраля , 12:00
-
Слезы "Королевы": украинка эффектно задушила чемпионку в своем дебютном бою – видео6 февраля , 14:35