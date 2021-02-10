Игра футболиста Вест Хэма Андрея Ярмоленко только начала набирать обороты, как украинец снова травмировался. Произошло это в кубковом противостоянии с Манчестер Юнайтед.

Главный наставник Вест Хэма Дэвид Мойес на послематчевой пресс-конференции прояснил ситуацию с характером травмы Андрея Ярмоленко.

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Характер травмы украинца

Сколько именно времени пропустит футболист пока неизвестно. Тренер надеется, что такое повреждение Андрея не будет слишком серьезным.

У Огбонна травма лодыжки, Ярмоленко немного растянул связки колена, поэтому завтра мы оценим тяжесть этих повреждений. Надеюсь, все не так и плохо,

– заявил Мойес.

Тренер признался, что недоволен игрой своих подопечных в первом тайме. Отметим, что "молотобойцы" 9 февраля сыграли выездной матч 1/8 финала Кубка Англии против МЮ, в котором минимально уступили сопернику. Только в дополнительные таймы "красные дьяволы" забили победный гол.

Для полузащитника это появление на поле стало 21-й в сезоне во всех турнирах. За это время украинец трижды отличился в воротах соперников и еще 4 раза ассистировал одноклубникам.

Как Ярмоленко получил травму?

Наставник доверил место в стартовом составе Вест Хэма. Украинец довольно неплохо проявлял себя во встрече, но уже почти в начале второго тайма был вынужден покинуть поле.

На 48-й минуте украинец отдал перспективную прострельную передачу в штрафную, которую голкипер Хендерсон перехватил. После этого Андрей почувствовал дискомфорт в ноге, но после помощи клубных медиков вернусь на поле.

Казалось, что игрок сборной Украины сможет продолжить игру. Но через несколько минут таки пошел отдыхать на скамейку запасных.