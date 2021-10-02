Кто рассудит Динамо – Шахтер, зарплата Вернидуба в Шерифе: новости спорта 1 октября

В пятницу, 1 октября, состоялось немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Динамо – Шахтер: арбитр матча

В воскресенье, 3 октября, состоится центральный поединок тура, в котором Динамо будет принимать донецкий Шахтер на НСК "Олимпийский". Главным арбитром будет львовянин Александр Шандор.

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На линиях Шандору будут помогать Семен Шлончак (Черкассы) и Дмитрий Запороженко (Запорожье), четвертый арбитр – Игорь Пасхал (Херсон). Обязанности арбитра VAR будет исполнять Екатерина Монзуль (Харьков).

32-летний рефери начал привлекаться к судейству в элитном дивизионе прошлого сезона. В текущем сезоне Шандор работал в качестве главного судьи на трех встречах украинской Премьер-лиги, где показал 15 желтых карточек.

Отметим, что Александр Шандор в этом сезоне уже судил матчи с участием Шахтера. В 4 туре, когда горняки дома обыграли Металлист 1925. Также он был четвертым арбитром на матче Шахтер – Александрия, когда гости одержали сенсационную победу. И работал на матче Динамо – Десна четвертым арбитром.

Главным арбитром на матчах с участием киевского Динамо еще не работал.

Сколько зарабатывает Вернидуб в Шерифе

Украинский тренер Шерифа Юрий Вернидуб стал чуть ли не "богом" для Шерифа. При этом наставник довольно скромно зарабатывает в клубе из Молдовы. Финансовые вкусы 55-летнего специалиста из Украины довольно скромные. В Шерифе Юрий Вернидуб получает меньше 20 тысяч евро в месяц.

Украинец получает меньше всего среди тренеров клубов группы "D" в Лиге чемпионов. Напомним, что в этой группе соревнуются Шериф, Шахтер, Реал и Интер.

Шериф – сенсация Лиги чемпионов

Юрий Вернидуб переписал клубную историю. Украинец стал первым в истории команды тренером, который вывел Шериф в групповой раунд Лиги чемпионов.

Чемпион Молдовы уже в стартовом домашнем матче уверенно переиграл донецкий Шахтер со счетом 2:0.

А вот во втором туре произошла настоящая сенсация, чудо. Все называют такой результат как угодно. Шериф переиграл испанский Реал. "Королевский клуб" опозорился, пропустив победный гол для соперника на последней минуте основного времени. Отметим, что первыми в счете забили также гости из Молдовы. В итоге – 1:2 Шериф неожиданно повез из Мадрида три очка.

Украина в погоне за Швейцарией в таблице коэффициентов УЕФА

Вернидуб возглавляет Шериф с декабря 2020 года. Под руководством наставника клуб сыграл 37 матчей и творит настоящее чудо в еврокубках.

С 28-го по 30 сентября в трех еврокубковых турнирах были сыграны матчи второго тура. У Украины сменился конкурент в борьбе за место в первой десятке таблицы коэффициентов УЕФА.

В Лиге чемпионов донецкий Шахтер в Киеве сыграл в нулевую ничью с Интером (0:0). Эта ничья принесла Украине 1 очко, которое при делении на 5 команд, которые стартовали, дает прибавку 0.200 балла. В группе E киевское Динамо на выезде потерпело фиаско от Баварии (0:5). Луганская Заря вновь пропустила три гола в еврокубках, уступив итальянской Роме (0:3).

Украина остается на 11-й позиции с пятилетней суммой коэффициентов 30.600. В шести матчах основного раунда еврокубков украинские команды забили лишь один мяч – и тот был оказался голом престижа Зари в ворота норвежцев.

А вот Россия (31.682) обогнала Шотландию (31.300) и вышла на 9-ю позицию. Зенит разгромил шведский Мальме в ЛЧ (4:0). В матче ЛК Наполи – Спартак (2:3) зафиксирован сенсационный результат. И лишь Локомотив потерял очки, проиграв Лацио (0:2).

Нападающий Мораес присоединился к Шахтеру после жуткой травмы

Жуниор Мораес прилетел в Украину после длительной реабилитации в Бразилии. Нападающий Шахтера посетил тренировку "горняков".

34-летний форвард "горняков" наконец восстановился от серьезной травмы крестообразных связок. С апреля Жуниор Мораес не выходил на футбольное поле.

Жуниор уже даже посетил тренировки дончан перед дерби УПЛ с киевским Динамо. Однако участия в тренировочном процессе Мораес не принимал. Форвард наблюдал за партнерами по команде за пределами поля.